Как найти детей с помощью любого телефона?

«Где дети?» — удобная мобильная услуга мобильного оператора О!, которая показывает местоположение ребенка на телефоне родителя. Она ответит на ваши вопросы о том, вернулся ли ребенок из школы, посетил ли танцевальный кружок или секцию по шахматам. Если вы волнуетесь за своих родителей, добавьте их тоже в список подопечных. В список проверяемых можно добавить сразу нескольких членов семьи.

Пользование услугой можно начать командой *7898# «вызов». Набрав ее, просто следуйте указаниям сервисного меню. Чтобы регулярно получать информацию о том, где ваш ребенок в выбранные дни недели в назначенный час, настройте график автопоиска.

Как добавить телефон ребенка для определения местоположения?

Выберите пункт меню «Мои дети», введите номер его телефона. Ребенку будет направлено SMS с номера 7898 с запросом на разрешение определять его местоположение. Ребенку нужно будет на него ответить, введя текст из полученного SMS.

После этого вы сможете определять его местоположение.

Команда *7898*1# моментально сообщит вам, где ваш ребенок.

Сохраните команду *7898*1# вашему подопечному в быстрый набор. В экстренной ситуации он сможет в считанные секунды нажать нужную кнопку и родители, у которых настроена услуга «Где дети», тут же получат сообщение с адресом, по которому находится ребенок.