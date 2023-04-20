13:51
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Бизнес

Как найти детей с помощью любого телефона?

«Где дети?» — удобная мобильная услуга мобильного оператора О!, которая показывает местоположение ребенка на телефоне родителя. Она ответит на ваши вопросы о том, вернулся ли ребенок из школы, посетил ли танцевальный кружок или секцию по шахматам. Если вы волнуетесь за своих родителей, добавьте их тоже в список подопечных. В список проверяемых можно добавить сразу нескольких членов семьи.

Как начать?

Пользование услугой можно начать командой *7898# «вызов». Набрав ее, просто следуйте указаниям сервисного меню. Чтобы регулярно получать информацию о том, где ваш ребенок в выбранные дни недели в назначенный час, настройте график автопоиска.

Как добавить телефон ребенка для определения местоположения?

Выберите пункт меню «Мои дети», введите номер его телефона. Ребенку будет направлено SMS с номера 7898 с запросом на разрешение определять его местоположение. Ребенку нужно будет на него ответить, введя текст из полученного SMS.

После этого вы сможете определять его местоположение.

Команда *7898*1# моментально сообщит вам, где ваш ребенок.

Сохраните команду *7898*1# вашему подопечному в быстрый набор. В экстренной ситуации он сможет в считанные секунды нажать нужную кнопку и родители, у которых настроена услуга «Где дети», тут же получат сообщение с адресом, по которому находится ребенок.

Какой телефон должен быть у ребенка?

Для определения местоположения ребенку достаточно иметь самый простой мобильный телефон с SIM-картой мобильного оператора О!.

Сколько стоит сервис «Где дети»?

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется. Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Подробная инструкция доступна здесь.

Будьте спокойны за своих детей с сервисом «Где дети» Мобильного оператора О!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263807/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок
Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ
Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год
Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!
Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей
Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!
O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки
1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store
Успейте получить шесть месяцев бесплатного интернета + ТВ от Saima Telecom
Популярные новости
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
13:24
В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельны...
13:23
Безопасный город. Депутат требует освободить от штрафов кареты скорой помощи
13:14
ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах
13:02
Учителей с низкой квалификацией в школах Кыргызстана не ждут
12:42
Смерть девочки в стоматологии. Депутат недоволен результатами экспертиз