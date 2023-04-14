Выиграйте Samsung Galaxy Z Flip 4 с помощью Google Pay в новой акции MBANK!

С 10 апреля MBANK запускает новую акцию «Подарок в одно касание»! На кону — новенький Samsung Galaxy Z Flip 4!

Условия участия простые: оплачивайте покупки картой Visa от MBANK с помощью приложения Google Pay в своем смартфоне через любые POS-терминалы или в интернет-магазинах.

Хотите получить смартфон премиум-класса? Для этого нужно сделать всего несколько шагов!

Как выиграть Samsung Galaxy Z Flip 4

Для начала нужно скачать и установить приложение Google Pay на свой смартфон или смарт-часы. Главное — чтобы они поддерживали NFC (технология для бесконтактной оплаты покупок).

Что такое Google Pay? Это приложение, которое позволяет платить при помощи смартфона или смарт-часов вместо карты и наличных.

Как привязать карту в Google Pay

Для того чтобы привязать карту от MBANK в приложении Google Pay, нужно сделать всего два шага: установить пароль на смартфоне и включить в настройках функцию NFC.

Дальше — привязать карту от MBANK в приложении и оплачивать покупки своим смартфоном через любые POS-терминалы или интернет-магазины!

Условия акции

Акция «Подарок в одно касание» проводится с 10 апреля 2023 года по 10 мая 2023-го.

Ее участниками автоматически становятся все клиенты MBANK, оплачивающие покупки через приложение Google Pay!

Победителем акции станет клиент, который совершит наибольшее количество покупок с помощью Google Pay до 10 мая!



Минимальная сумма транзакции составляет 200 сомов. При использовании Google Pay комиссия за оплату товаров не взимается. Само приложение можно использовать в автономном режиме и без наличия интернета.

Как оплачивать покупки?

Для оплаты в магазин достаточно поднести смартфон задней панелью к терминалу для бесконтактной оплаты. При удачной оплате на экране смартфона появится синяя галочка. Если вы хотите сделать покупку на более чем 4 тысячи сомов, вам будет нужно ввести PIN-код карты. Следуйте указаниям на экране.

В чем преимущество Google Pay?

При использовании Google Pay комиссия за оплату товаров не взимается. Само приложение можно использовать в автономном режиме и без наличия интернета. К тому же это безопасно и работает во всех странах мира. Имеется возможность использования смарт-часов!

Участвуйте и выиграйте новенький Samsung Galaxy Z Flip 4 !

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