Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны

Сеть АЗС Red Petroleum раздаст скидочные талоны на ГСМ в целях поддержки фермеров страны в период сбора урожая. Скидка 0,5 сома на литр дизельного топлива или бензина Аи-80 будет действовать до конца сезона уборочных работ. О том, почему компания поддерживает сельскохозяйственный сектор в первую очередь, рассказал генеральный директор предприятия Акылбек Маматов.

— Каким образом фермеры могут воспользоваться скидкой?

— Эта акция проводится второй год на регулярной основе в весенний и осенний периоды. Она проводится для предпринимателей, частных фермеров, заправляющихся на наших станциях, и дает скидку 0,5 сома за каждый литр дизельного топлива и бензина Аи-80.

Каждого гражданина в нашей республике, занятого в сфере сельского хозяйства, волнует вопрос уборочных работ и подготовки земли к следующей весне. Для этих целей необходимо топливо, и при этом каждый сэкономленный сом крайне важен. К примеру, при покупке 1 тысячи литров одного из видов топлива есть экономия в 500 сомов. Талоны распространяются нашими сотрудниками в айыльных аймаках по всей стране, и в случае необходимости получения талонов клиенты могут оставить свои контакты на ближайшей АЗС, чтобы наши сотрудники могли связаться с ними и предоставить скидочные талоны. Причем срок действия талонов длится до конца уборочных и других сельскохозяйственных работ в этом году.

— Акылбек Абдимуктарович, на данный момент в сегменте торговли ГСМ наблюдается рост цен на фоне роста стоимости нефти на мировом рынке. Как вам удается сдерживать рост цен?

— Компания прилагает все усилия, чтобы не допустить резкого роста цен, путем заключения фьючерсных контрактов, бронирования объема топлива на заводах Российской Федерации. Содержания запасов на хранилищах ГСМ достаточно для бесперебойного снабжения наших клиентов.

В целях поддержания населения старались снижать цены и сдерживать рост еще с августа текущего года. Так, цены с начала августа в розничной сети были снижены на 2-2,5 сома за литр бензина, дизельного топлива. В оптовом сегменте цены на бензин компания снизила на 0,5 сома. Запасов топлива достаточно для бесперебойного снабжения до 60 дней. И далее компания будет прилагать усилия для удержания резкого роста стоимости.

— Почему растет цена на топливо?

— Цены на мировом рынке нефти показывают динамику роста, отпускные цены на НПЗ в Российской Федерации тоже растут. Мы наблюдаем несколько параллельно происходящих событий, друг от друга не зависящих, но в совокупности влияющих на рост цен. Это, с одной стороны, переход рынка реализации топлива на биржевых торгах, с другой — внутренняя политика Российской Федерации, направленная на приоритет бесперебойного снабжения субъектов внутри республики в связи с увеличением спроса, что также связано с сельскохозяйственными работами. К слову, откуда и поставляются горюче-смазочные материалы в Кыргызскую Республику.

Вместе с тем нефтеперерабатывающие заводы периодически должны проходить плановый ремонт, что также сказывается на общих объемах производства ГСМ.

— Цена растет только в Кыргызстане?

— Рост цен наблюдается и в соседних государствах: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, что также влияет на рост экспортных цен ГСМ из Российской Федерации. Нужно отметить, что, кроме роста стоимости, в некоторых странах наблюдается дефицит топлива.

В Кыргызстане есть достаточные запасы заранее приобретенного топлива.

В Казахстане, по данным СМИ, есть дефицит топлива на нескольких сотнях станций, хотя здесь и действует система субсидирования внутреннего рынка ГСМ за счет экспортных операций нефти. На плановый ремонт остановлены несколько заводов не только в Казахстане, но и в Российской Федерации.

Мы работаем над сдерживанием цен, недопущением резких скачков роста в розничной сети и будем следовать своей миссии — предоставлять возможность жителям Кыргызстана приобретать качественное топливо по доступной цене.

Телефоны для получения более подробной информации: 0550152000, 0705000151, 0705000151 (WhatsApp).