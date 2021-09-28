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Бизнес

Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона

«Энергетики не могут экономически обосновать введение повышающих коэффициентов 1,3 и 2 для промышленных абонентов. Это прямое нарушение закона», — заявил 24.kg эксперт Мусуркул Кабылбеков.

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По его словам, тарифы должны быть экономически обоснованными. На сегодня со всеми выкладками таким можно считать тариф на электроэнергию в 2,52 сома за киловатт-час. При этом надо понимать, что в эту сумму укладывается все: импорт электроэнергии, дополнительные расходы, выплаты по кредитам и даже увеличение генерации на ТЭЦ Бишкека.

«Энергетики включили в ССТП экономически необоснованные, волюнтаристские повышающие коэффициенты 1,3 и 2. За счет них тарифы увеличиваются до 3,28 и 5 сомов. Небытовые потребители потребляют всего лишь 10-11 процентов. Это говорит о том, что у нас промышленность убита, экономики нет. И на то, что осталось, еще работает, платит налоги, хотят еще взвалить все тарифы. Это чисто политический вопрос. Власть заигрывает с народом, а на бизнесменов перекладывает все свои политические промахи и ошибки», — уверен Мусуркул Кабылбеков.

Он напомнил, что тарифы решили пересматривать для того, чтобы снизить потребление воды с Токтогульского водохранилища в осенне-зимний период и получить доход. Но этой цели с предлагаемым документом не удастся достигнуть, ведь структура среднегодового потребления электроэнергии такова, что 80 процентов потребляет население, а в период ОЗП потребление доходит до 85 процентов.

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«В итоге получится, что мы уже не сможем экономить воду, не сможем спуски регулировать, потому что население, особенно в горных областях, будет топить обогревателями и самодельными устройствами. А призывать экономить бесполезно. Надеяться, что деньги получим за счет эксплуатации бизнесменов, нельзя. Это ни в какие ворота не лезет», — высказался Мусуркул Кабылбеков.

Он считает, что предлагаемые сейчас тарифы могут просто убить экономику, ведь дополнительные расходы будут включены в стоимость товара. Следовательно, цены снова вырастут.

Если среднесрочную тарифную политику примут сейчас, то власти не смогут ее изменить позже, уверен эксперт, хотя такая необходимость возникнет. Но энергетикам уже придется работать с тем, что есть.

«Работать по этим тарифам, значит, загонять энергетику Кыргызстана в тупик. А ведь тот тариф, который представляли энергетики весной, был экономически обоснован и рассчитан, в том числе учтена и необходимость выплат по кредитам. Лучшее, что могут сделать в этих условиях министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев и премьер-министр Улукбек Марипов, — отложить принятие новой ССТП хотя бы до весны 2022 года», — заключил Мусуркул Кабылбеков.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208578/
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