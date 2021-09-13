11:56
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Бизнес

Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям

Новая среднесрочная тарифная политика на 2021-2025 годы, проект которой сейчас проходит процедуру согласования в кабинете министров, ставит в безвыходное положение отечественные компании. Об этом говорится в обращении объединения юридических лиц «Бизнес-ассоциация ЖИА».

Предприниматели обратились к главе кабинета министров Улукбеку Марипову, зампреду кабмина Акылбеку Жапарову и министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву с просьбой пересмотреть предлагаемые проектом тарифы на электроэнергию.

Члены ассоциации весьма обеспокоены новым проектом среднесрочной тарифной политики.

В письме отмечается, что проектом ССТП предлагается повысить тарифы для промышленного сектора с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, то есть на 12,5 процента.

В ассоциации подчеркивают, что фактически для промышленных предприятий тарифы на электроэнергию удваиваются. Из-за повышающего коэффициента 2,0 стоимость вместо заявленных 2,52 сома составит 5,04 сома за киловатт-час.

«Ежегодно для промышленных, сельскохозяйственных, бюджетных и прочих небытовых абонентов тарифы также будут увеличиваться на уровень фактической годовой инфляции», — отмечают в ассоциации.

Цементную промышленность в новом проекте ССТП фактически приравняли к майнингу. «Цементные заводы, в отличие от майнинг-ферм, производят продукцию, которая в Кыргызстане считается стратегической, создают рабочие места для населения, платят налоговые и социальные отчисления, к тому же продажи на экспорт значительно влияют на финансовый рынок государства и развитие экономики в целом», — говорится в обращении.

Как отмечается, повышение тарифов на электроэнергию скажется на стоимости производимого продукта, следовательно, подорожают и объекты строительства, что повлечет массовое недовольство со стороны потребителей.

Повышение тарифов окажет негативное влияние на многие сферы экономики. Это снизит уровень конкурентоспособности на рынке и создает благоприятные условия для вхождения импортной продукции с иностранных государств. Фактически отечественные компании остаются в безвыходном положении без какой-либо поддержки со стороны государства.

Напомним, новая среднесрочная тарифная политика уже проходит процедуру согласования в кабинете министров. Документ изучили министерства и ведомства и дали свои предложения. Сейчас он на стадии согласования в аппарате кабмина.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206634/
просмотров: 1019
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт: Новая среднесрочная тарифная политика убьет промышленность Кыргызстана
Новые тарифы на свет. Документ поступил в кабмин: почему промышленники против
В Минэнерго объяснили, почему решили повысить тарифы для литейных цехов
Тарифы на свет. Сколько кыргызстанцы, майнинг и заводы будут платить с сентября
Тарифы на электричество. Почему нужно научиться экономить и жить по средствам
Хорошие новости. Для населения тарифы на свет поднимать не будут
Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику и сельское хозяйство
Народ голодный. Депутат призвал кабмин отложить повышение тарифа на свет
Новые тарифы. Сколько в Кыргызстане предлагают платить за свет и тепло
Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Популярные новости
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
Бизнес
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
13 сентября, понедельник
11:42
Минобразования просит не отправлять больных детей в школы, вузы и детсады Минобразования просит не отправлять больных детей в шко...
11:35
COVID-19 в мире. Заразились более 224,6 миллиона, умерли более 4,6 миллиона
11:28
Пробелы из-за дистанционного обучения будут восполнять в течение года
11:14
Новый учебный год начнется с торжественных линеек
11:01
Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям