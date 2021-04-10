Почему водителям выгодно переходить на метан

Метан — это сжатый природный газ, который поступает на заправки напрямую из магистральных труб, сжимается и проходит многоступенчатую очистку. Метан — выгодная альтернатива дорожающим пропан-бутану (его еще называют СУГ или автогаз), бензину и дизелю. Он в 2,3 раза дешевле бензина, экологичнее, чище для двигателя и безопаснее.

В статье вы сможете найти ответы на главные вопросы:

— почему метан экологичнее, безопаснее и чище для двигателя;

— где в Кыргызстане заправить метан;

— когда окупится метановое ГБО для Honda Fit;

— что говорят водители: плюсы и минусы ездить на метане;

— метан или пропан-бутан: что лучше.

Выгодная альтернатива пропан-бутану, бензину и дизелю

В 2,3 раза дешевле бензина. Метан можно заправить за 21 сом за куб, пропан — за 25 сомов за литр, 92-й бензин — 46 сомов за литр.

Кроме прямой дешевизны метана, есть еще косвенная: на одном кубометре метана можно проехать больше километров, чем на литре бензина. Пропана, наоборот, расходуется на 15-20 процентов больше бензина.

Эксперты Scania, шведской компании по производству грузовых автомобилей, посчитали: один грузовик экономит от 6,87 до 11,25 рубля, или 7,55-12,36 сома за километр, если он ездит на метане. За год при пробеге 260 тысяч километров на метане экономия составит примерно 2,2 миллиона рублей, или 2,417 миллиона сомов.

А водители легковых машин сэкономят 40-55 тысяч сомов в год при среднегодовом пробеге в 20-25 тысяч километров.

Экологичнее. Химическая формула метана — CH 4 . В нем содержится всего один атом углерода. Это значит, что при сгорании метан выделяет в атмосферу на 20-30 процентов меньше углекислого газа, чем бензин или дизель, в которых доля углерода — 85 процентов.

В метане нет серы. Для экологии это плюс: при сгорании топлива оксиды серы из бензина или дизеля вступают в реакцию с водой и образуют серную и сернистую кислоты. Кислоты повреждают растения, а растения перестают поглощать углекислый газ и выделять кислород.

В метане нет и бензола, которого в топливе класса Евро-2 — примерно 5 процентов. Бензол опасен для человека и животных. При сгорании бензола может образоваться бензпирен — сильнейший канцероген. Его частица очень тяжелая и сразу оседает в почве, но чем больше бензола в топливе, тем выше риск у человека вдохнуть бензпирен. А у домашних животных, которые пробегают рядом с выхлопной трубой, риск еще выше.

Метан — экологически чистое и практически безвредное для здоровья топливо.

Чище для двигателя. Сергей Чигрин, мастер метановой заправки, считает метан самым чистым топливом для двигателя. Причина — природные свойства и трехкратная очистка на метановой заправке.

Водители отмечают: на метане двигатель работает тише и ровнее — газ легко смешивается с воздухом и равномерно наполняет цилиндры. Еще метан не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не содержит вредных примесей, плохо влияющих на детали камеры сгорания. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому нагара на поршнях, клапанах и свечах зажигания образуется меньше.

Исследователи Scania доказали: использование метана увеличивает срок службы двигателя в 1,5-2 раза (раздел 7: «А что насчет ресурса двигателя»).

Фото из интернета. Свечи зажигания пользователя drive2.ru при езде на метане. Пробег — 20 000 км.

Безопаснее. Может показаться: раз метан в баллонах под большим давлением, он может легко взорваться. Это миф. Метан в два раза легче воздуха и при утечке улетучится, прежде чем успеет сдетонировать. Например, пропан-бутан при утечке скапливается и может самовоспламениться.

Безопасность метана официально подтверждает классификация горючих веществ МЧС России. Метан относится к самой безопасной, четвертой категории, бензин — к третьей, пропан-бутан — ко второй.

Метан настолько безопасен, что в Европе заправки строят даже в жилых кварталах.

Классификация горючих веществ по степени чувствительности, принятая приказом МЧС РФ от 10.07.2009 n 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»

Где в Кыргызстане заправить метан

Метан можно заправить на АГНКС — метановых заправках. Всего их пять, находятся они в Чуйской области.

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Когда окупится метановое ГБО

Есть расхожее мнение, что установка ГБО выгодна только внедорожникам с большим объемом двигателя. С экспертами посчитали, сколько сэкономит водитель малолитражки при переходе на метан. Для примера взяли одну из самых распространенных моделей машин в Бишкеке — Honda Fit первого поколения, объем — 1,5 литра, год выпуска — 2005.

Стоимость для четырех цилиндров — $600, или 50 тысяч 900 сомов. Это в среднем на $100 дороже, чем итальянское ГБО для пропан-бутана. Расход у Honda Fit 92-го бензина в смешанном цикле — 8,1 литра на 100 километров. Для расчетов используем ежемесячный пробег — 2 тысячи километров, что примерно 66 километров в сутки.

ГБО на Honda Fit окупится ровно за год. Дальше — экономия в 2,3 раза.

Что говорят водители: плюсы и минусы ездить на метане

Владимир Вольф, водитель из Бишкека: «Газ дешевле и экономичнее. Если я заправлю на 1 тысячу сомов бензин, смогу проехать неполных 100 километров. А если заправлю на 1 тысячу сомов метана, я 300 километров легко проезжаю. Минус — мало заправок. Хорошо будет, если построят еще. Например, в Канте или Сокулуке».

Белек Рахманов, водитель из Бишкека: «Если смотреть по деньгам, метан дешевле. Он стоит 21 сом, но не в литрах измеряется, а в кубатуре. Пропан стоит 24-25 сомов за литр, а метан — 21 сом за куб. Все прекрасно понимают, что куб больше».

Сергей Чигрин, мастер метановой заправки: «Метан — экологически чистое, безотходное топливо. Если смотреть на экономическую составляющую, метан в два с лишним раза дешевле бензина. Нет никаких проблем с поставкой — метан поступает из магистральных газопроводов. После осушки и очистки метан эквивалентен бензину с октановым числом 103-105.

Водители, которые у нас заправляются, всегда отзываются об очень хорошей работе мотора — в свечах не образуется никакого нагара. Поэтому переходите на метан — это чистое топливо, это будущее и в конце концов,наши с вами легкие».

Метан или пропан-бутан: что лучше

Метан и пропан-бутан часто путают. Но это разные автомобильные газы. Метан — природный, сжатый под большим давлением, газообразный. Он поступает напрямую из магистральных газовых труб и проходит очистку.

Пропан-бутан — сжиженный газ, продукт переработки нефти. Его получают из попутных нефтяных газов и самой нефти. И сжимают до 6-16 атмосфер, чтобы поддерживать жидкое состояние.

Сравним эти газы в таблице на примере Honda Fit при ежемесячном пробеге 2 тысячи километров.

Метан дешевле, экологичнее, чище для двигателя и безопаснее. Но у пропан-бутана выше запас хода, и его можно заправить на АЗС во всех регионах Кыргызстана.

Азамат Кадыров, слесарь-установщик ГБО ОсОО «ГБО Стандарт», занимается установкой ГБО на пропан-бутане и метане с 2014 года: «Практика показывает, что автотранспорт, на котором установлено метановое ГБО, редко нуждается в техническом ремонте. Это связано с тем, что метан является чистейшим топливом за счет трехкратной очистки на заправочной станции. Природный газ поступает на АГНКС по газопроводу и там же очищается и осушается. В то время как пропан-бутановая смесь приходит на АЗС в готовом виде и зачастую разного качества. В республике нет ни одной лаборатории, которая могла бы проверить качество пропан-бутана».

Вывод

У любого топлива есть плюсы и минусы. Значимость плюсов и минусов для каждого водителя разная: кто-то хочет сэкономить здесь и сейчас, кому-то важны чистота выхлопа и влияние на двигатель, а кто-то ставит сразу три топливные системы и не думает о выборе.

Бензин, дизель, пропан-бутан или метан? Выбор за вами. Что бы вы ни выбрали, надеемся, что это будет качественное топливо.