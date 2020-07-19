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Бизнес

Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова

Общество ветеранов связи КР и коллектив ОАО «Кыргызтелеком» с глубокой скорбью выражает искренние соболезнования родным и близким Мурзабекова Мирбека Жалиловича в связи с безвременной кончиной.

На 61 году ушел из жизни выдающийся человек, масштаб которого трудно оценить. Мирбек Жалилович стоял у самых истоков перехода страны с аналогового оборудования на «цифру». Он внес неоценимый вклад в развитие связи Кыргызстана, возглавляя в 2000 годы РПО МТР.

Мирбек Жалилович был профессионалом, пользовавшимся авторитетом и уважением своих коллег, друзей, родных и близких. Искренность, честность, простота и ум были присущи ему. Он был требователен не только к себе, но и окружающим. Мирбек Жалилович оставил яркий след на земле!

Разделяем боль и горечь утраты.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159958/
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