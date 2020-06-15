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Бизнес

Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»

Полюбившемуся многим электронному кошельку «ЭЛСОМ» исполнилось шесть лет.

«В день рождения «ЭЛСОМ» мы хотим поблагодарить каждого клиента, партнера и сотрудника за тот вклад, который вы вносите каждый день в развитие нашего электронного кошелька. Именно благодаря вашему выбору и доверию мы успешно работаем над созданием и развитием инновационных продуктов и сервисов с целью улучшения жизни наших клиентов на протяжении шести лет», — сказала член правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» Елена Таирова.

За что пользователи так любят «ЭЛСОМ» и почему вам стоит открыть электронный кошелек, если вы до сих пор этого не сделали?

1

Безопасно и удобно

Это удобный и безопасный инструмент для хранения и распоряжения своими деньгами на счете посредством мобильного телефона с доступностью в круглосуточном режиме в любой день недели. С помощью электронного кошелька оплачивать можно не выходя из дома и бесконтактно, что становится все более актуальным с каждым днем. Для удобства пользователей к оплате доступны коммунальные услуги, сотовая связь, интернет, телевидение, такси, а также множество других услуг и товаров.

2

Передача показаний онлайн и оплата штрафов

Помимо оплаты коммунальных услуг, для пользователей «ЭЛСОМ» доступна передача показаний счетчика онлайн. Так, через «ЭЛСОМ» можно отправлять показания счетчика за газ «Газпром Кыргызстан» в несколько кликов. Дополнительно через приложение можно узнавать сумму задолженности за предыдущий месяц, а также какие показания были переданы ранее через мобильное приложение «ЭЛСОМ» и другие приложения.

Также доступна оплата штрафов ГУОБДД («Безопасный город») за фото- и видеофиксацию. Для удобства пользователей после введения кода оплаты, ФИО владельца автомобиля сумма штрафа загружается автоматически с учетом всех скидок и пеней, что позволяет произвести оплату без ошибок.

3

Скидки и бонусы

Оплачивая электронным кошельком «ЭЛСОМ», вы можете получать скидки в различных заведениях и точках продаж. Совместно с партнерами периодически проводятся специальные акции и бонусные программы, разыгрываются бесплатные билеты и возвращается кешбэк. Подробные условия доступны в приложении и на сайте www.elsom.kg.

Кошелек можно использовать не только для платежей, но и в качестве удобного инструмента накопления. Для пользователей доступна бонусная программа «Элсом-Копилка», которая позволяет получать ежемесячно 10 процентов годовых на сумму от 200 до 50 тысяч сомов и 5 процентов на сумму свыше 50 тысяч сомов. Вам не надо идти в банк и заключать договор, достаточно всего лишь положить деньги на кошелек. Услуга доступна для идентифицированных пользователей «ЭЛСОМ».

4

Кредит

Каждый оказывается в ситуации, когда срочно нужны деньги. Отныне кредит до 15 тысяч сомов можно получить через электронный кошелек, воспользовавшись услугой «ЭЛСОМ экспресс». Чтобы взять кредит, нет необходимости приходить в банк: его можно оформить удаленно за 1 минуту, система автоматически определяет рейтинг клиента, который формируется в зависимости от количества совершенных операций и активности электронного кошелька. Для пользователей «ЭЛСОМ» до 15 дней действует ставка 0 процентов годовых.

5

Денежные переводы

Перевести деньги в любой уголок Кыргызстана с помощью «ЭЛСОМ» так же просто, как и написать другу SMS. Выберите пункт «Перевести» в главном меню и введите номер электронного кошелька (услуга доступна для идентифицированных пользователей). Комиссия независимо от суммы — 2 сома.

Через электронный кошелек легко можно получать денежные переводы не только по Кыргызстану, но и из России и Казахстана.

6

Обналичить деньги просто

Если срочно нужны наличные, можно легко обналичить средства через банковскую карту, перевод на банковский счет, банковские отделения или агентов «ЭЛСОМ». Выберите максимально простой и удобный для себя способ и обналичивайте средства в несколько кликов.

И это только некоторые из преимуществ электронного кошелька «ЭЛСОМ».

«ЭЛСОМ» — все платежи в твоем кармане!

Круглосуточный кол-центр: (0312) 986 000; (0556) 986 000, www.elsom.kg.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156098/
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