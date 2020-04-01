Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска

В Instagram запустили челлендж добра #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ в Кыргызстане. Инициатор акции, фармацевтическая компания Santo, разместила на своей странице пост с призывом для крупных компаний откликнуться и оказать посильную помощь группам риска, работающим для предотвращения распространения COVID-19 на территории Кыргызстана.

Сама компания делает уже не первый шаг, который помогает кыргызстанцам в эти непростые дни. Начиная с 30 марта, представительство Santo в Кыргызстане организовало транспорт для доставки врачей на работу и домой.

«Начиная с 30 марта и в течение двух недель семь автобусов, вместимостью 25-30 человек каждый, будут развозить медиков. Мы разработали маршрутные листы и получили соответствующие разрешения на передвижения», — сообщает представитель компании.

«Мы рассматривали все возможные варианты помощи населению и медикам в этой ситуации. Сначала была острая необходимость в медицинских масках, теперь это помощь врачам, которые, жертвуя своим здоровьем, идут на передовую. Мы составили семь оптимальных маршрутов, которые охватили максимальное количество медицинских учреждений. Арендовали транспорт и укомплектовали его всем необходимым. База медиков у нас была, поэтому составить списки было делом времени, сложнее оказалось с получением пропусков. Сейчас мы обеспечили транспортом от 300 до 400 врачей, и можно передавать эстафету добра, ведь прежде всего люди помогают людям», — пояснили в компании.

Также в компании отметили, что не может не мотивировать то, как мобилизовалось общество, направив свои ресурсы на помощь кыргызстанцам. Добровольцы помогают продуктами, лекарствами. В то же время от компаний идет и финансовая поддержка государству.

В свою очередь фармацевтическая компания Santo выбрала путь конвертирования финансовой помощи в реальное решение. Бизнес не может и не должен оставаться в стороне. И компания будет рада, если другие представители бизнеса позитивно отнесутся к челленджу #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ.

Вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему.