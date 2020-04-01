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Бизнес

Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска

В Instagram запустили челлендж добра #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ в Кыргызстане. Инициатор акции, фармацевтическая компания Santo, разместила на своей странице пост с призывом для крупных компаний откликнуться и оказать посильную помощь группам риска, работающим для предотвращения распространения COVID-19 на территории Кыргызстана.

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#ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ Мы, компания SANTO, очень рады, что в потоке новостей все больше и больше хороших: люди начинают выздоравливать, а все вокруг - помогать друг другу. ⠀ Мы хотим поддержать эту тенденцию и запускаем #челлендж добра #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ ⠀ В связи с карантином передвижение по городу затруднено и многие врачи просто не могут добраться до работы и это не правильно, ведь они на передовой, чтобы защищать нас с Вами! ⠀ Начиная с 30 марта в течение двух недель семь наших автобусов будут осуществлять транспортировку медицинских работников города Бишкек! ⠀ За 14 дней около 400 медработников получат возможность спокойно добираться на работу и домой ⠀ Оценивая ситуацию, мы считаем, что бизнес не может оставаться в стороне в такой непростой ситуации, давайте сделаем то, что посильно нам и вам! ⠀ Компания SANTO передаёт челлендж: @beeline_kyrgyzstan @o_mobile_operator @megacomkg @frunze_kg @dodopizzakg @bakaibank.kg @elite_house_kg @globuskg @cocacola_kyrgyzstan @bishkeksut @letsgodrinks @akbata_kg ⠀ Люди помогают людям и сила кыргызстанцев в единстве! Мы будем рады, если каждый в меру своих сил поддержит нас ⠀ #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ

Публикация от Блог о здоровье Вашей семьи (@den_sooluk.kg)

Сама компания делает уже не первый шаг, который помогает кыргызстанцам в эти непростые дни. Начиная с 30 марта, представительство Santo в Кыргызстане организовало транспорт для доставки врачей на работу и домой.

«Начиная с 30 марта и в течение двух недель семь автобусов, вместимостью 25-30 человек каждый, будут развозить медиков. Мы разработали маршрутные листы и получили соответствующие разрешения на передвижения», — сообщает представитель компании.

«Мы рассматривали все возможные варианты помощи населению и медикам в этой ситуации. Сначала была острая необходимость в медицинских масках, теперь это помощь врачам, которые, жертвуя своим здоровьем, идут на передовую. Мы составили семь оптимальных маршрутов, которые охватили максимальное количество медицинских учреждений. Арендовали транспорт и укомплектовали его всем необходимым. База медиков у нас была, поэтому составить списки было делом времени, сложнее оказалось с получением пропусков. Сейчас мы обеспечили транспортом от 300 до 400 врачей, и можно передавать эстафету добра, ведь прежде всего люди помогают людям», — пояснили в компании.

Также в компании отметили, что не может не мотивировать то, как мобилизовалось общество, направив свои ресурсы на помощь кыргызстанцам. Добровольцы помогают продуктами, лекарствами. В то же время от компаний идет и финансовая поддержка государству.

В свою очередь фармацевтическая компания Santo выбрала путь конвертирования финансовой помощи в реальное решение. Бизнес не может и не должен оставаться в стороне. И компания будет рада, если другие представители бизнеса позитивно отнесутся к челленджу #ЛЮДИпомогаютЛЮДЯМ.

Вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148727/
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