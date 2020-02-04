Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год

«Все изменения и преобразования в компании делаются ради абонентов», — об итогах работы в 2019 году и планах на 2020-й рассказал на пресс-конференции исполнительный директор компании «Акнет» Азат Базаркулов.

Он напомнил, что в июне 2019 года на основании решения учредителей компании в ОсОО произошла смена менеджмента. Об итогах деятельности по прошествии восьми месяцев, а также о достигнутых успехах в результате работы новой команды, пришедшей к управлению компании, рассказали представители «Акнета».

Полная легализация штата сотрудников

Как отметил Азат Базаркулов, в 2019 году в компании проведена колоссальная работа по легализации сотрудников. По его словам, ранее большое количество работников официально не числились в компании, но получали заработную плату через так называемую черную кассу.

Все больше и больше высококвалифицированных кадров сможет не боясь трудоустраиваться в «Акнет» и получать стабильную заработную плату на банковскую карту, иметь право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Исполнительный директор компании «Акнет» Азат Базаркулов

«Теперь есть возможность взять оплачиваемый больничный, получать льготы, закрепленные законодательством и иметь трудовой стаж, на основании которого в последующем будет начисляться пенсия», — добавил Азат Базаркулов.

По его словам, в первую очередь это положительно сказалось на имидже компании.

Во всех офисах «Акнета» проведен капитальный ремонт. Открыт новый современный офис обслуживания абонентов, в ближайшее время планируется открытие еще одного такого же.

Выплаты в бюджет Кыргызстана

Как отметил исполнительный директор «Акнета», компания отныне абсолютно чиста перед законом.

«Мы переходим на новый уровень деятельности наравне с крупнейшими компаниями Кыргызстана. Выведение «Акнета» из «тени» сказывается на значительном увеличении суммы отчислений как в Социальный фонд, так и в бюджет страны, что в свою очередь положительно скажется на таких сферах, как соцзащита, здравоохранение, образование», — сказал Азат Базаркулов.

Он сообщил, что в 2019 году отчисления в бюджет Кыргызстана по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличились почти вдвое.

Развитие сетей и работы над улучшением качества услуг

Азат Базаркулов также рассказал, какая работа проводится для улучшения качества предоставляемых услуг. «Для расширения своего присутствия как в городе, так и в регионах страны, компания «Акнет» возобновила и ведет активное строительство сетей в новых районах. Мы также проводим масштабную реконструкцию имеющихся сетей. Чтобы каждый житель имел возможность воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в интернет и цифрового телевидения. На постоянной основе проводятся работы по улучшению качества предоставляемых услуг, улучшению контента телевизионных каналов», — заявил он.

В прошлом году компания значительно увеличила скорость интернета на всех тарифных планах без изменения стоимости услуги.

Помимо этого, выросло количество самых востребованных и популярных телеканалов в HD-качестве, появились новые функции, например, записи передач.

«Все это делается в первую очередь для повышения лояльности текущих абонентов и привлечения новых», — отметил исполнительный директор «Акнета».

Он также сообщил, что сейчас компания первая в Кыргызстане тестирует 4К-приставки среди своих абонентов. Уже в ближайшем будущем их запустят в продажу, чтобы абоненты в еще более полной мере смогли оценить качество iTV-АКНЕТ.

Работа с абонентской базой

«В прошлом году компания направила все силы на удержание и сохранение существующей абонентской базы, а также на возобновление прироста клиентов за счет введения в эксплуатацию новых сетей и расширения имеющихся, — отметил на пресс-конференции Азат Базаркулов.

«Акнет» выражает огромную благодарность своим клиентам за то, что они на протяжении долгих лет остаются с компанией, за то, что всегда отзывчивы и справедливы в своих требованиях.

«Поддержка, замечания и благодарность абонентов для нашего коллектива неоценимы и являются огромной мотивацией работать и стремиться к еще большим успехам и меняться только к лучшему», — заключил исполнительный директор компании «Акнет» Азат Базаркулов.