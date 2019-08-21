Абоненты «Газпром Кыргызстана» при покупке нового котла получат газ в подарок

ОсОО «Газпром Кыргызстан» запустило акцию к отопительному периоду совместно с компанией «Балтгаз». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор «Балтгаза» Дмитрий Макаров.

По его словам, компания занимается поставкой газовых котлов, изготовленных по итальянской технологии. В составе компании два крупных производственных предприятия — завод «Газаппарат» в Санкт-Петербурге и Армавирский завод газовой аппаратуры.

«При покупке газового котла «Балтгаз» абонент получит 200 кубометров газа в подарок. Этого объема хватит на отопление в течение месяца», — пояснил Дмитрий Макаров.

Коммерческий директор «Газпром Кыргызстана» Арзымат Алдаяров добавил, что потребители зачастую устанавливают котлы кустарного производства. «Они с низким КПД, их использование неэффективно. Лучше использовать качественные современные котлы. У «Балтгаза» в Кыргызстане есть сервисный центр по обслуживанию оборудования», — отметил он.

Для домов до 200 квадратных метров стоимость оборудования — около 30 тысяч сомов. Котел можно взять в рассрочку на 6 месяцев.

Акция продлится весь отопительный период — до 31 марта 2020 года.