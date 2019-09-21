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Бизнес

ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты

В трех филиалах ОАО «Международный аэропорт «Манас» сегодня, 21 сентября 2019 года, прошел субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты.

Акцию чистоты поддержали сотрудники аппарата управления ОАО «МАМ», Бишкекского, Ошского и Иссык-Кульского филиалов.

С раннего утра работа кипела на территории трех аэропортов страны - «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль». Были приведены в порядок объекты производственного назначения, осуществлены ремонтные работы строительных участков.

Сотрудники выполнили большой объем работ по благоустройству и уборке прилегающей к аэровокзальным комплексам территории, а также привели в порядок территории складов, производственных площадок и помещений. Кроме того, проведена санитарная очистка от мусора и сухотравия на прилегающих к аэровокзальным комплексам участках – в лесопосадке и Дачи СУ.

Всего в благоустройстве территории трех аэропортов страны приняли участие порядка 1000 человек.
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