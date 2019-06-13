В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»

В Оше сегодня состоялось долгожданное событие — открытие офиса Исламского финансового центра (ИФЦ) ОАО «Бакай Банк». Новая структура будет функционировать в качестве подразделения Исламского финансового центра.
Офис ИФЦ в Оше будет оказывать населению услуги по альтернативному финансированию по исламским принципам.
Также банк предложит жителям Оша и Ошской области услуги по депозитам под названием «Мудараба». Это инвестиционный депозит, при котором клиент передает свои денежные средства в ИФЦ для доверительного управления. ИФЦ, в свою очередь, инвестирует денежные средства в инвестиционные проекты, разрешенные шариатом, в бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором Мудараба. Таким образом все, что мы внедряем в Бишкеке, мы собираемся полностью внедрить и в Оше.
Руслан Кагиров добавил, что развитие исламского банкинга очень важно как для «Бакай Банка», так и Национального Банка КР, который стратегически прописал многие аспекты развития банковского сектора в областях согласно Национальной стратегии устойчивого развития регионов. После запуска офиса в Оше планируется открытие отделений ИФЦ в Джалал-Абаде, Таласе, Узгене, Нарыне, Баткене и других городах страны.
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Исламский финансовый центр — первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
Адрес: г. Ош, ул. Курманжан Датки, 105
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