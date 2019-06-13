В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»

В Оше сегодня состоялось долгожданное событие — открытие офиса Исламского финансового центра (ИФЦ) ОАО «Бакай Банк». Новая структура будет функционировать в качестве подразделения Исламского финансового центра.

Офис ИФЦ в Оше будет оказывать населению услуги по альтернативному финансированию по исламским принципам.

«Исламский финансовый центр, находящийся в Бишкеке, уже год существует на банковском рынке. Теперь появилась возможность развивать исламские принципы финансирования в южном регионе в целом, в частности в Оше. Этот город считается самым крупным и густонаселенным на юге страны. Население Оша традиционно считается ближе к шариату, ислам прочно вошел в традиции и обычаи этого региона. Поэтому думаем, что услуги ИФЦ здесь будут очень востребованы. Нам поступает много заявок из южного региона с просьбой открытия отделений в Ошской области», — сообщил заместитель председателя правления ОАО «Бакай Банк» Руслан Кагиров.

В офисе Исламского финансового центра в Оше будет запущена широкая линейка продуктов исламского банкинга. Одним из приоритетных направлений коммерческой деятельности является «Мурабаха» — сделка по продаже в рассрочку товара, приобретенного ИФЦ по заявке клиента, с заранее оговоренной наценкой. Также будут предоставлены услуги по открытию депозитных счетов до востребования — «Кард Хасан». Это сделка, по условиям которой клиент предоставляет Исламскому финансовому центру денежные средства на условиях возвратности только лишь основной суммы, срочности и безвозмездности.

Также банк предложит жителям Оша и Ошской области услуги по депозитам под названием «Мудараба». Это инвестиционный депозит, при котором клиент передает свои денежные средства в ИФЦ для доверительного управления. ИФЦ, в свою очередь, инвестирует денежные средства в инвестиционные проекты, разрешенные шариатом, в бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором Мудараба. Таким образом все, что мы внедряем в Бишкеке, мы собираемся полностью внедрить и в Оше.

Руслан Кагиров добавил, что развитие исламского банкинга очень важно как для «Бакай Банка», так и Национального Банка КР, который стратегически прописал многие аспекты развития банковского сектора в областях согласно Национальной стратегии устойчивого развития регионов. После запуска офиса в Оше планируется открытие отделений ИФЦ в Джалал-Абаде, Таласе, Узгене, Нарыне, Баткене и других городах страны.

***

Исламский финансовый центр — первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.