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Бизнес

Предприниматели пяти стран соберутся в Бишкеке на конференции LalaConf

В Бишкеке 9 июня состоится конференция LalaConf — бизнес-событие № 1 для предпринимателей.

На мероприятии соберутся 700 основателей бизнеса с Украины, из России, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, чтобы обменяться опытом и получить уникальный нетворкинг.

Основной спикер конференции — бизнесмен из рейтинга топ-100 Forbes, автор популярного YouTube-канала Big Money Евгений Черняк. 

На конференции также выступят Асем Кузенбаева (Topsales.kz), Фарид Новрузи (Novco Group), Ярослав Степанюк (Aviasales), Андрей Чумаченко (Netpeak), Юрий Мухин и Анна Полищук (Lalafo), Максим Спиридонов и Юлия Микеда (Netology.ru) и еще несколько именитых бизнесменов из стран СНГ.

Цель — создать активное бизнес-сообщество на рынке Кыргызстана.

Организатор встречи — один из самый популярных сервисов объявлений в Кыргызстане Lalafo.

Билеты можно приобрести на сайте конференции conf.lalafo.kg или забронировать по номеру 0701121250 (WhatsApp). Самые выгодные цены только до 17 мая!

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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