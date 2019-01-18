Премьер-министр КР выразил благодарность MegaCom

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность компании MegaCom за значимый вклад в организацию и проведение III Всемирных Игр кочевников, которые состоялись на берегу озера Иссык-Куль с 2 по 8 сентября 2018 года. Мобильный оператор традиционно выступил генеральным партнером этого масштабного и зрелищного мероприятия.

Для ведущего оператора связи стало доброй традицией быть частью этого грандиозного события – предыдущие Игры кочевников также прошли при поддержке MegaCom. Благодаря Всемирным играм кочевников весь мир увидел величие, культуру и быт кочевой цивилизации.

На торжественном мероприятии, посвященном чествованию организаций и лиц, активно поддержавших Всемирные Игры кочевников, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов от имени главы правительства вручил генеральному директору компании MegaCom Акылбеку Жамангулову благодарственное письмо, в котором говорится: «Выражаю благодарность ЗАО «Альфа Телеком» за оказанную поддержку в подготовке и проведении на высоком уровне III Всемирных Игр кочевников, призванных возродить и сохранить историческое культурное наследие цивилизации кочевых народов мира. Желаю компании успехов и дальнейших свершений».

Напомним, компания MegaCom провела работы по обеспечению бесперебойной связи многочисленных гостей уникального культурного события. Была увеличена емкость сети, произведена установка новых базовых станций, а также представлен специальный тарифный план «Кочевник», что позволило участникам игр всегда быть на связи.

MegaCom за сохранение и развитие культурного наследия тюркоязычных стран.