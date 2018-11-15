Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне

Пользоваться услугами банка «Бай Тушум» стало намного проще. Теперь клиенты банка могут делать это через свой телефон благодаря услуге «Мобильный банкинг».

«Мы придерживаемся мнения, что банковские услуги должны быть как можно удобнее и доступны в режиме онлайн 24/7. Клиенты не должны тратить свое время на то, чтобы ездить в отделения банка. Сегодня для этого достаточно иметь счет в банке, простой смартфон и доступ в интернет. Именно поэтому в начале ноября для удобства клиентов мы запустили услугу «Мобильный банкинг», — рассказал первый заместитель председателя правления банка «Бай Тушум» Мурас Качкеев.

С помощью мобильного банкинга можно осуществлять переводы между собственными счетами, пополнять карту, менять валюту, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и другие услуги.

Кроме того, через мобильный банкинг можно блокировать и разблокировать карты в случае их потери или хищения.

Самый большой плюс такого сервиса — экономия времени клиента. Можно осуществлять операции в любое удобное время не выходя из дома или офиса. Для этого нужно только мобильное устройство, благо сегодня практически каждый из нас ежедневно пользуется телефоном.

«В мобильном банкинге у вас всегда есть доступ к карте расположения отделений банка и банкоматов», — отмечает первый заместитель председателя правления банка «Бай Тушум» Мурас Качкеев.

Если возникли вопросы или затруднения с проведением операций, мы всегда на связи 24 часа в сутки, в праздники и выходные дни. Первый заместитель председателя правления банка «Бай Тушум» Мурас Качкеев

Подключение услуги тоже предельно простое. Нужно прийти в любой из офисов банка «Бай Тушум», открыть счет и оформить заявку на подключение и получение пароля для доступа. Доступ к мобильному банкингу абсолютно бесплатный. А дальше все просто — заходите в Play Market, скачиваете приложение «BTB», и теперь банк у вас в кармане. Пока услуга доступна только на Android, но в скором времени будет запущена на IOS.