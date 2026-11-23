В Бишкеке 16-летняя студентка Compass College Ксения Сим стала лауреатом международной награды Algimantas Vidugiris Recognition за авторский плакат, посвященный фильму кыргызского режиссера Альгимантаса Видугириса «Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре». Церемония награждения состоялась на днях в рамках международного фестиваля плакатного искусства Postober.

Мероприятие объединяет дизайнеров из разных стран мира. В этом году сотни авторов представили свои работы в области плакатного искусства. Международное жюри выбрало лучшие произведения, которые войдут в ежегодную книгу-каталог фестиваля.

Особое место в программе заняло вручение награды Algimantas Vidugiris Recognition. Одной из конкурсных тем стали авторские плакаты, посвященные направлению «Фильм Альгимантаса Видугириса и коллажный авангард». На конкурс поступило более 50 работ, вдохновленных кинематографическим наследием режиссера.

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Победительницей стала Ксения Сим — студентка второго курса графического дизайна Compass College. Для своей работы она выбрала фильм «Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре», снятый на киностудии «Киргизфильм» в 1973–1974 годах.

Для 16-летней девушки эта награда стала первым серьезным признанием ее творческой работы. По словам Ксении, победа оказалась неожиданной и очень приятной.

«Я была очень впечатлена работами Альгимантаса Видугириса, особенно фильмом «Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре». Мне очень понравилась его композиция, поэтому я решила взять именно этот фильм за основу своего плаката и передать свои чувства к нему», — рассказала она.

«Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре» — философская притча, в которой Альгимантас Видугирис размышляет о человеческой жизни, общественных отношениях и вечной погоне за счастьем.

Герои картины постоянно заняты повседневными заботами и пытаются догнать свое «колесо счастья», но так и не могут достичь желаемого. Через сатирические и аллегорические образы режиссер показывает противоречия общества, человеческую жадность и абсурдность привычных социальных ролей. Фильм был запрещен к показу и долгое время оставался на полке.

Лишь в 1987 году, в период перестройки, картину разрешили показать зрителям. В марте 1989 года она вышла в эфире программы «В гостях у сказки» на Центральном телевидении СССР.

Сегодня произведение вновь привлекает внимание, но уже нового поколения — молодых художников и дизайнеров. История фильма получила продолжение в современном плакатном искусстве, доказав, что идеи и художественные образы способны преодолевать время и находить отклик у зрителей спустя десятилетия.

Таким образом, работа Ксении Сим стала не только творческой интерпретацией фильма, но и своеобразным мостом между наследием кыргызского кинематографа и современным искусством.