«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения
Президент Садыр Жапаров заявил, что его встречи с населением в регионах не являются досрочной предвыборной агитацией. Об этом он сообщил в интервью изданию Super.kg.
Главе государства задали вопрос о том, не начал ли он предвыборную кампанию раньше установленного срока, поскольку во время поездок по регионам представляет программу развития страны на ближайшие 5 лет.
Садыр Жапаров ответил, что действует в рамках закона и продолжает выполнять обязанности действующего президента.
«Я с начала года объезжаю каждый район. В ноябре завершу поездки. Лично встречаюсь с людьми, выслушиваю их проблемы и контролирую работу государственных органов. Это моя прямая обязанность как президента», — заявил он.
По словам главы государства, основанием для обвинений в агитации могли бы стать прямые призывы голосовать за него или обещания выполнить определенные проекты в обмен на поддержку на выборах.
«Но я никого не призывал голосовать за меня. Я хорошо знаю требования закона и соблюдаю их», — подчеркнул Жапаров.
Президент также заявил, что не намерен препятствовать другим кандидатам и использовать административный ресурс.
Он отметил, что в отличие от президентских выборов 2021 года сейчас ему не требуется покидать должность для участия в голосовании. Тогда Жапаров занимал пост исполняющего обязанности президента, а теперь является избранным главой государства.
Касаясь будущей конкуренции, президент сообщил, что регистрация претендентов еще не завершена.
«Я считаю каждого кандидата серьезным соперником. Обязательно появятся сильные конкуренты», — сказал Жапаров.
Глава государства также заверил, что выборы должны пройти открыто, честно и в соответствии с законодательством, а итоговое решение останется за избирателями.
Напомним, что президентские выборы пройдут 27 января 2027 года.