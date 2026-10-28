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«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

09:33, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров заявил, что его встречи с населением в регионах не являются досрочной предвыборной агитацией. Об этом он сообщил в интервью изданию Super.kg.

Главе государства задали вопрос о том, не начал ли он предвыборную кампанию раньше установленного срока, поскольку во время поездок по регионам представляет программу развития страны на ближайшие 5 лет.

Садыр Жапаров ответил, что действует в рамках закона и продолжает выполнять обязанности действующего президента.

«Я с начала года объезжаю каждый район. В ноябре завершу поездки. Лично встречаюсь с людьми, выслушиваю их проблемы и контролирую работу государственных органов. Это моя прямая обязанность как президента», — заявил он.

По словам главы государства, основанием для обвинений в агитации могли бы стать прямые призывы голосовать за него или обещания выполнить определенные проекты в обмен на поддержку на выборах.

«Но я никого не призывал голосовать за меня. Я хорошо знаю требования закона и соблюдаю их», — подчеркнул Жапаров.

Президент также заявил, что не намерен препятствовать другим кандидатам и использовать административный ресурс.

Он отметил, что в отличие от президентских выборов 2021 года сейчас ему не требуется покидать должность для участия в голосовании. Тогда Жапаров занимал пост исполняющего обязанности президента, а теперь является избранным главой государства.

Касаясь будущей конкуренции, президент сообщил, что регистрация претендентов еще не завершена.

«Я считаю каждого кандидата серьезным соперником. Обязательно появятся сильные конкуренты», — сказал Жапаров.

Глава государства также заверил, что выборы должны пройти открыто, честно и в соответствии с законодательством, а итоговое решение останется за избирателями.

Напомним, что президентские выборы пройдут 27 января 2027 года.

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