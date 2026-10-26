В Кыргызстане почтили память погибших во время Баткенских событий

Сегодня почтили память погибших во время Баткенских событий 1999–2000 годов. Памятные мероприятия прошли в городах Баткене, Оше и Манасе, а также Чон-Алайском районе, сообщают местные власти.

В Баткене в церемонии приняли участие представители местные чиновники, военнослужащие, участники событий и родственники погибших. Они возложили цветы к мемориалу, после чего в память о погибших прочитали Коран.

В Оше мероприятие прошло в парке имени Токтогула Сатылганова. В нем участвовали заместитель мэра города Масуда Айдарбекова, представители полномочного представительства президента в Ошской области, депутаты городского кенеша, военнослужащие, ветераны и семьи погибших. Участники возложили цветы к памятнику и почтили память погибших воинов.

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По данным полномочного представительства президента в Баткенской области, в ходе вооруженных столкновений погибли 76 граждан Кыргызстана, в том числе 46 военнослужащих. Более 100 человек получили ранения.

Баткенские события начались в августе 1999 года, когда вооруженные группы религиозных экстремистов вторглись на территорию Баткенского района. В результате совместных действий силовых структур Кыргызстана и вооруженных сил соседних государств боевиков вытеснили за пределы страны.