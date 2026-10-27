В Бишкеке прошел третий сезон волейбольной лиги JVL «Звезды»

На арене «Жаштык» в Бишкеке 25 октября состоялся третий сезон JVL «Звезды» — турнира, объединившего ведущих волейболистов Кыргызстана. Главным событием вечера стал исторический матч женских команд «Бишкек» и «Ош».

JVL («Жылдыздар волейбол лигасы») — спортивный проект, направленный на развитие и популяризацию волейбола в стране. Он реализуется при поддержке Федерации волейбола Кыргызской Республики.

В соревнованиях участвуют мастера спорта КР, действующие и бывшие игроки национальных сборных, а также спортсмены, выступавшие на чемпионатах Азии, мира и других международных турнирах.

В рамках третьего сезона состоялись три матча:

«Аксы» — «Узген» (мужчины);

«Бишкек» — «Ош» (женщины);

«Ноокат» — «Кара-Кульджа» (мужчины).

Впервые за время существования проекта на площадку вышли ведущие волейболистки Кыргызстана. Встреча женских команд стала центральным событием турнира.

Спортивный вечер сопровождался торжественной церемонией открытия и шоу-программой.

Общий призовой фонд турнира составил 1 миллион сомов. Победителям каждого матча предусмотрели по 200 тысяч сомов, командам, занявшим второе место, — по 100 тысяч.

В дальнейшем организаторы планируют проводить четыре сезона лиги ежегодно. По их замыслу, это позволит расширить возможности для спортсменов и привлечь больше внимания к волейболу в КР.