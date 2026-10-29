В Бишкеке открыта мемориальная доска венгерскому скульптору Ласло Месарошу

На главном железнодорожном вокзале «Бишкек-2» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся венгерскому скульптору, архитектору и графику Ласло Месарошу (1905–1938), стоявшему у истоков профессионального пластического искусства Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах посольства Венгрии в Кыргызской Республике, представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, мэрии города Бишкека, члены дипломатического корпуса, а также деятели культуры и искусства. Почетным гостем церемонии стал внук скульптора — кинематографист Ньика Янчо, специально прибывший из Будапешта.

Ласло Месарош, эмигрировавший во Фрунзе в 1936 году, внес огромный вклад в формирование архитектурного и культурного облика столицы. По его эскизам и при его непосредственном участии создавались элементы интерьеров здания вокзала «Бишкек-2», старого Дома правительства (ныне администрации президента) и Национального банка, а также был спроектирован сквер в центре города.

Кроме того, Месарош выступил инициатором создания первой в Средней Азии художественной студии-интерната и создал галерею скульптурных портретов жителей республики, хранящихся сегодня в фондах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

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В своем обращении дипломатический представитель Венгрии подчеркнул:

«Увековечение памяти Ласло Месароша— это дань уважения великому мастеру, чей короткий, но невероятно яркий жизненный путь навсегда связал Венгрию и Кыргызстан. Установка мемориальной доски на здании вокзала, в проектирование и украшение которого он вложил свою душу, символизирует прочность исторических и культурных уз между нашими народами».

Внук мастера Ньика Янчо выразил глубокую благодарность кыргызскому народу и руководству страны за бережное отношение к памяти его деда, отметив, что Бишкек всегда занимает особое место в истории их семьи.

Установка мемориальной доски стала еще одним значимым шагом в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Венгрией, подтверждая общий курс на сохранение исторического наследия.