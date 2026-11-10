От жилетов до судейской мантии: госателье «Асель» ждет заказы

В рамках проекта кабмина «Открытый кабинет» журналистов ознакомили с работой госпредприятия «Ателье «Асель».

По словам его директора Шайлообека Нурматова, цех образовали в 2023 году, провели реконструкцию, завезли оборудование, а в 2024-м запустили его работу.

«Сначала объем заказов у нас был небольшой, ведь о нас никто не знал, но со временем процесс наладился. Мы работали на имидж, рассылали письма, приглашали к сотрудничеству, предоставляли образцы. Сейчас государственные и муниципальные предприятия могут напрямую заказывать у нас спецодежду без тендеров. Среди заказчиков — «Тазалык», «Кыргызкомур», аэропорты и многие другие», — сказал он.

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По данным Шайлообека Нурматова, в 2025 году в ателье суммарно отшили спецодежду на 24 миллиона сомов. Оплатили 3,5 миллиона, чистая прибыль составила около 1 миллиона. В этом году швейную отрасль освободили от налогов.

В ателье работает около 40 человек. Швеи — в основном женщины, закройщики и утюжники — мужчины. Работа сдельная, в неделю можно заработать от 10 до 30 тысяч сомов в зависимости от выработки.

В будущем планируется расширить производство.