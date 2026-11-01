В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова открыли новые фонтаны, а у Дома торговли обновили фонтан «Золотые рыбки». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Отмечается, что «Золотые рыбки» полностью обновили, модернизировав инженерные системы. При этом особое внимание уделено сохранению исторического облика комплекса.

А на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова построены два новых фонтана: один расположен перед зданием, второй — на территории сквера. Для горожан организовали угощения и выступление ансамбля комузистов «Акак».

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников управления по контролю за землепользованием и муниципальной инспекции, показавших высокие результаты в работе. Отличившимся вручены денежные сертификаты на 50 тысяч сомов.