В Бишкеке готовят к вводу в эксплуатацию новую оросительную скважину

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» ведет строительство новой скважины на территории парка «Эмен» и сквера «Правительственный».

По данным пресс-службы мэрии, глубина скважины — 120 метров, а ее производительность достигает 120 кубометров воды в час. Этого объема воды будет достаточно, чтобы обеспечить эффективное орошение прилегающих территорий.

Новый источник водоснабжения позволит орошать территорию площадью до 15 гектаров и создаст дополнительные возможности для надлежащего ухода за зелеными насаждениями.

Ввод скважины в эксплуатацию позволит улучшить обеспечение поливной водой и будет способствовать развитию зеленой инфраструктуры столицы.

До конца года планируется пробурить еще две скважины. Это позволит расширить возможности ирригационной системы и повысить эффективность полива и содержания зеленых зон.