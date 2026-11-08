Нет полива. Мэр Бишкека отменил посадку деревьев в 4-м микрорайоне

Мэр Бишкека отменил посадку деревьев в 4-м микрорайоне, потому что здесь не организовали полив.

По данным пресс-службы муниципалитета, Айбек Джунушалиев во время осмотра территории отменил запланированную посадку деревьев в связи с отсутствием системы полива.

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По его словам, высадка зеленых насаждений должна проводиться исключительно при наличии необходимых условий для их дальнейшего ухода и обеспечения водой.

«Категорически запрещаю сажать деревья там, где нет полива. Сначала необходимо завершить работы по устройству арычной системы и обеспечить полноценное орошение, а затем приступать к посадке. Мы обязательно высадим деревья на этой территории, но только после того, как будут созданы все необходимые условия», — сказал он.

Городским службам поручено завершить работы по устройству арычной системы и обеспечить организацию полива. Посадка деревьев будет проведена после выполнения указанных работ.