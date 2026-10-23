USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

12:37, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта, которые предлагают США. Об этом пишет The Economist.

Вашингтон оказывает на Киев давление в попытке продвинуть «неравное мирное соглашение», говорится в статье.

Основные положения американской инициативы:

  • создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса;
  • экономическое сотрудничество между Россией и США, ослабление санкций и нормализация политических отношений;
  • инвестиционный пакет для Киева и членство Украины в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Новым пунктом в американском плане стало предложение возобновить поставки российского газа в Европу, в том числе через газопровод «Северный поток». Европа уже отвергла эту инициативу.

Читайте по теме
Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

Отмечается, что украинские чиновники опасаются, что Соединенные Штаты заключат экономические сделки с РФ до окончания конфликта.

Американский президент Дональд Трамп не пытается заставить Украину капитулировать, он стал жертвой «успешной российской информационной операции», сказал изданию на условиях анонимности чиновник в США.

Напомним, ранее американский лидер и глава России провели очередные телефонные переговоры. А помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.

Материалы по теме

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

Meta оштрафовали на 25 миллиардов долларов за обман пользователей

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

Более 300 тысяч виз отозвали в США с начала второго срока президентства Трампа

Итоги встречи C5+1: о чем заявили главы МИД США и стран Центральной Азии

Госдолг США достиг $40,396 триллиона, установив новый исторический рекорд

В США выдан ордер на арест экс-главы Кубы Рауля Кастро

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18