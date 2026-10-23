Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта, которые предлагают США. Об этом пишет The Economist.

Вашингтон оказывает на Киев давление в попытке продвинуть «неравное мирное соглашение», говорится в статье.

Основные положения американской инициативы:

создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса;

экономическое сотрудничество между Россией и США, ослабление санкций и нормализация политических отношений;

инвестиционный пакет для Киева и членство Украины в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Новым пунктом в американском плане стало предложение возобновить поставки российского газа в Европу, в том числе через газопровод «Северный поток». Европа уже отвергла эту инициативу.

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Отмечается, что украинские чиновники опасаются, что Соединенные Штаты заключат экономические сделки с РФ до окончания конфликта.

Американский президент Дональд Трамп не пытается заставить Украину капитулировать, он стал жертвой «успешной российской информационной операции», сказал изданию на условиях анонимности чиновник в США.

Напомним, ранее американский лидер и глава России провели очередные телефонные переговоры. А помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.