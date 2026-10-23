Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта
Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта, которые предлагают США. Об этом пишет The Economist.
Вашингтон оказывает на Киев давление в попытке продвинуть «неравное мирное соглашение», говорится в статье.
Основные положения американской инициативы:
- создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса;
- экономическое сотрудничество между Россией и США, ослабление санкций и нормализация политических отношений;
- инвестиционный пакет для Киева и членство Украины в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.
Новым пунктом в американском плане стало предложение возобновить поставки российского газа в Европу, в том числе через газопровод «Северный поток». Европа уже отвергла эту инициативу.
Отмечается, что украинские чиновники опасаются, что Соединенные Штаты заключат экономические сделки с РФ до окончания конфликта.
Американский президент Дональд Трамп не пытается заставить Украину капитулировать, он стал жертвой «успешной российской информационной операции», сказал изданию на условиях анонимности чиновник в США.
Напомним, ранее американский лидер и глава России провели очередные телефонные переговоры. А помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.
Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.