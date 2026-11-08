USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Трамп предложил Хабибу Нурмагомедову пост помощника пресс-секретаря Белого дома

12:27, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент США выдвинул кандидатуру главы UFC Дейна Уайта на пост пресс-секретаря Белого дома. А в помощники Дональд Трамп посоветовал взять Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и других бойцов. Об этом он написал в своей соцсети в Truth Social.

Без названия (1).png

«Я попросил его привлечь себе в помощники — пусть даже некоторые из них не из нашей страны — таких людей, как Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, Дэниел Кормье, Аманда Нунис и Кайла Харрисон. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от «безумных левых», — пояснил Дональд Трамп.

Дэйна Уайт — президент и генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Родился в 1969 году в штате Коннектикут. Возглавил UFC в 2001 году. Под его руководством UFC превратилась в один из крупнейших мировых спортивных промоушенов.

В 2016 году организация была продана примерно за 4 миллиарда долларов, однако Уайт сохранил руководящий пост. Он также известен как давний сторонник президента Трампа и неоднократно выступал в его поддержку на съездах Республиканской партии.

Материалы по теме

Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

Выборы в Конгресс. Трамп признал победу демократов и готов сотрудничать

Выборы в Конгресс: Трамп терпит первое тяжелое поражение

Боец UFC Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Запретить использование термина «искусственный интеллект» обещает Трамп

Чтобы отдыхать в КР. Чемпион UFC Ислам Махачев купил в Караколе элитную квартиру

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Общество

Новую школу на 275 учеников открыли в селе Долмор Джалал-Абадской области

 

Нет полива. Мэр Бишкека отменил посадку деревьев в 4-м микрорайоне

 

Чемпионат мира по самбо в Ташкенте. Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал бронзу

 

В Бишкеке отметили 70-летний юбилей народного артиста КР Юрия Бобкова

 

Tesla прекратит выпуск Cybertruck в 2027 году

 

Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124

 

Атака на Иран

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном - СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

Экономика

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября: что подорожало за неделю

 

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Власть

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном - СМИ

 

Дело нефролога. Садыр Жапаров пообещал помочь Насире Бейшебаевой

 

Трамп предложил Хабибу Нурмагомедову пост помощника пресс-секретаря Белого дома

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Скончался правнук основателя одной из богатейших династий Джон Рокфеллер IV

 

Промзону площадью более 200 гектаров планируют создать в Чуйском районе

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18