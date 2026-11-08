Трамп предложил Хабибу Нурмагомедову пост помощника пресс-секретаря Белого дома

Президент США выдвинул кандидатуру главы UFC Дейна Уайта на пост пресс-секретаря Белого дома. А в помощники Дональд Трамп посоветовал взять Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и других бойцов. Об этом он написал в своей соцсети в Truth Social.

«Я попросил его привлечь себе в помощники — пусть даже некоторые из них не из нашей страны — таких людей, как Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, Дэниел Кормье, Аманда Нунис и Кайла Харрисон. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от «безумных левых», — пояснил Дональд Трамп.

Дэйна Уайт — президент и генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Родился в 1969 году в штате Коннектикут. Возглавил UFC в 2001 году. Под его руководством UFC превратилась в один из крупнейших мировых спортивных промоушенов.

В 2016 году организация была продана примерно за 4 миллиарда долларов, однако Уайт сохранил руководящий пост. Он также известен как давний сторонник президента Трампа и неоднократно выступал в его поддержку на съездах Республиканской партии.