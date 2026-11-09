Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN.

Он пояснил, что решение будет зависеть от хода переговоров: если стороны продвинутся к соглашению, то Соединенные Штаты не будут возобновлять боевые действия. Основные требования — достижение прогресса в переговорах по ядерной программе Тегерана и вопросу судоходства в Ормузском проливе.

По словам Дональда Трампа, Тегеран «очень хочет соглашения».

«У нас на прицеле 38 мостов, которые можно разрушить буквально за один час, — при этом заявил он. — Все они будут разрушены».

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Глава Белого дома добавил, что предпочел бы избежать ударов по инфраструктуре.

«Я не хочу этого делать, потому что на их строительство уйдет 10 лет. Я не люблю разрушать мосты. Мост — это самое сложное, что можно построить. На это уходят годы», — сказал Трамп.

Глава США также указал, что иранские запасы ракет и беспилотников резко сократились, а значительная часть предприятий по их производству уничтожена. По его оценке, Иран способен выпускать ракеты на уровне примерно 10 процентов от прежних объемов, а беспилотники — 15 процентов.

Тегеран незамедлительно отреагировал на эти заявления.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи напомнил Дональду Трампу о сокрушительном поражении в обе палаты Конгресса и снова пригрозил «устроить ад» американским военным.

«Американские избиратели сделали свой выбор. Пришло время Белому дому сделать свой. Наше предложение, выдвинутое два дня назад, остается в силе: выполните требования — прекратите войну на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выберите войну и увидите, как наши готовые к бою и закаленные в сражениях воины устроят вам ад», — заявил он.

Напомним, Катар и Пакистан уже несколько месяцев пытаются добиться окончательного прекращения войны. Хотя активные боевые действия не ведутся, Иран продолжает попытки блокировать Ормузский пролив, а ВМС США отвечают блокадой иранских портов.