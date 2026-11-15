Starship впервые вернулся к башне, с которой был запущен, и был пойман в воздухе

Корабль Starship компании Илона Маска SpaceX после 22-часового орбитального испытательного полета впервые совершил посадку с помощью захвата манипуляторами на стартовой площадке.

Корабль был подхвачен механическими «руками»-манипуляторами на стартовой вышке. Ранее SpaceX отказалась от попытки поймать нижнюю ступень ракеты Starship во время испытательного пуска.

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Гигантский космический корабль SpaceX Starship в ходе 15-го испытательного полета, совершив 14 витков вокруг Земли за более чем 22 часа и выведя на орбиту 26 спутников Starlink, вернулся к пусковой башне в Техасе, откуда был запущен, и впервые был пойман в воздухе механическими руками. Нижняя ступень ракеты — ускоритель Super Heavy — взорвалась над Мексиканским заливом вскоре после запуска.

Снижаясь, космический корабль без проблем разместился между гигантскими рычагами на вершине башни, получившими название «палочки для еды». Это означает первое спасение центрального аппарата системы в рамках работы компании по созданию полностью многоразовой ракеты, которая продолжается около 10 лет.