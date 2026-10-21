Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 октября: в Бишкеке дожди не ожидаются
В Иссык-Кульской области Кыргызстана ожидаются дожди.
В Бишкеке температура воздуха ночью +4, днем +16 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +1, днем +17 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +5, днем до +23 градусов.
В Нарынской области -3 градуса ночью и +17 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью +2, днем +17 градусов.
В Таласской области температура ночью +1, днем +18 градусов.