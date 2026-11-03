Приставы получат доступ к информации о счетах и имуществе россиян в странах СНГ

Российские судебные приставы смогут получать информацию о банковских счетах, доходах и имуществе россиян в странах СНГ. Владимир Путин ратифицировал соответствующее соглашение, обратил внимание Telegram-канал «Первый отдел», пишет Meduza.

По соглашению российская Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет запрашивать сведения о россиянах у коллег из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

Соглашение позволит российским властям искать за границей имущество должников, в том числе политических релокантов, объяснил адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

«Власти России могут вынести решение о взыскании имущества гражданина за пределами РФ, а затем это решение признает суд в стране пребывания россиянина и передаст для исполнения местным приставам».