Мопеды и скутеры без документов могут отправить на штрафстоянку и утилизировать

В Кыргызстане предлагают легализовать мопеды, мотоциклы, скутеры и другую мототехнику, не имеющую правоустанавливающих документов. Владельцам дадут возможность официально зарегистрировать транспорт, однако за невыполнение требований в установленный срок технику могут отправить на штрафстоянку с последующей утилизацией. Проект указа президента вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает легализацию транспортных средств, ввезенных в Кыргызстан до 8 октября 2026 года. Речь идет о мопедах, мотоциклах, самоходных технических машинах и другой технике с аналогичными характеристиками.

В случае отсутствия документов, подтверждающих дату ввоза, предлагается считать датой ввоза 7 октября 2026 года.

Кабинет министров должен будет разработать правила и условия первичной государственной регистрации такой техники, а также определить порядок ее легализации.

На время проведения процедуры предлагается установить льготный тариф на обучение водителей подкатегории А1 и сократить срок подготовки до 30 календарных дней.

Самая жесткая норма проекта касается владельцев, которые не выполнят требования по легализации.

В этом случае транспортные средства предлагается помещать на специализированные штрафные стоянки с последующей утилизацией. При этом утилизация допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда.

Кроме того, Пограничной, Налоговой и Таможенной службам поручат усилить контроль за незаконным ввозом мототехники без необходимых документов.

В справке-обосновании МВД отмечается, что значительное количество мопедов и скутеров ранее ввозилось в Кыргызстан как обычные товары и не проходило государственную регистрацию.

По мнению разработчиков, отсутствие учета затрудняет установление владельцев транспорта и привлечение нарушителей Правил дорожного движения к ответственности.

Напомним, законом от 5 июня 2026 года требования государственной регистрации распространили на мопеды, мокики, мотороллеры, скутеры, электроскутеры и аналогичные транспортные средства. Также предусмотрено получение водительского удостоверения соответствующей категории после обучения и сдачи экзаменов.