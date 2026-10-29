Sony представила ELF-MN1 с трехмерной картинкой без всяких очков

Компания Sony показала необычное устройство ELF-MN1, которое представляет собой небольшой настольный голографический экран.

Разработчик называет его Spatial Reality Display, то есть дисплеем пространственной реальности. Он отображает трехмерную картинку без очков.

Sony предлагает выводить на него различных аватаров и персонажей, можно и другие разные изображения, созданные с помощью решения для пространственного захвата XYN.

Подключить устройство кабелем можно как к ПК, так и к смартфону. Для создания собственных объектов Sony предоставляет SDK. Экран характеризуется диагональю 6 дюймов, разрешением 2160×1080 пикселей и имеет яркость 470 кд/кв. м. Есть динамик и микрофон.

Эффект создается в том числе на основе датчика отслеживания взгляда, работать он будет одновременно только для одного человека.

Стоимость устройства составляет около 340 долларов.