USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Sony представила ELF-MN1 с трехмерной картинкой без всяких очков

23:39, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Компания Sony показала необычное устройство ELF-MN1, которое представляет собой небольшой настольный голографический экран.

Без названия (2).png

Разработчик называет его Spatial Reality Display, то есть дисплеем пространственной реальности. Он отображает трехмерную картинку без очков.

Sony предлагает выводить на него различных аватаров и персонажей, можно и другие разные изображения, созданные с помощью решения для пространственного захвата XYN.

Подключить устройство кабелем можно как к ПК, так и к смартфону. Для создания собственных объектов Sony предоставляет SDK. Экран характеризуется диагональю 6 дюймов, разрешением 2160×1080 пикселей и имеет яркость 470 кд/кв. м. Есть динамик и микрофон.  

Эффект создается в том числе на основе датчика отслеживания взгляда, работать он будет одновременно только для одного человека.

Стоимость устройства составляет около 340 долларов.

Материалы по теме

Apple представила новый персональный компьютер iMac и базовый MacBook Pro

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

Instagram начал тестировать загрузку горизонтальных видео длиной до 90 минут

В приоритете ИИ. Microsoft предлагает уволиться 60 тысячам сотрудников

В смартфонах с Android обнаружили обновление Google Play из будущего

OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

Амбиции ведут страны к успеху. Глава NVIDIA впервые прибыл в Казахстан

Билл Гейтс прогнозирует ближайшие 20 лет хаоса из-за ИИ

Борьба с утечками. Кыргызстанцев просят включить двухфакторную аутентификацию

Apple покажет ноутбук MacBook Pro с OLED-экраном на секретной презентации

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Sony представила ELF-MN1 с трехмерной картинкой без всяких очков

 

Спустя 20 лет Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за фильм «Борат»

 

В Бишкеке начали санитарную обрезку деревьев

 

В парке «Ала-Арча» построят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост

 

Вечерний дайджест: основные события 29 октября в Кыргызстане

 

Должникам в странах СНГ станет сложнее скрывать имущество за границей

 

Атака на Иран

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Экономика

В Кыргызстане создадут госбанк, который не будет подчиняться Нацбанку

 

Кыргызстан сможет зарабатывать на ГЭС не только продажей электричества — ЕАБР

 

ЕАБР предупреждает: Воды в Токтогульском водохранилище становится меньше

 

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

 

Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

 

За два года число работников из КНР и Пакистана выросло более чем в пять раз

 

Власть

Садыр Жапаров посетил парк Цивилизации тюркских государств в Анкаре

 

Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Испании после трагедии с поездами

 

В Верховный суд станет сложнее попасть. Предлагаются новые требования к стажу

 

После трагедии в Баткене прошло четыре года. Власти вновь обсуждают жилье

 

На границе Кыргызстана обнаружили пробелы в радиационном контроле

 

ТЭЦ Бишкека отчиталась о готовности оборудования. Что известно

 

Ситуация вокруг Украины

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18