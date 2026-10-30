Холод и очереди: бишкекчане вновь жалуются на условия в Госрегистре

Жители Бишкека пожаловались на холод и длинные очереди в городском филиале Госрегистра. Об условиях обслуживания одна из посетительниц рассказала в социальных сетях.

По ее словам, около 10.00 в очереди ожидали приема 25 человек, в том числе беременные женщины и родители с детьми. При этом самой горожанке пришлось переодевать маленького ребенка прямо в холодном помещении.

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«Почему в 2026 году элементарные человеческие условия все еще приходится выпрашивать?» — написала она.

Жалобы на условия обслуживания в Бишкекском филиале Госрегистра поступают не впервые.

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В январе прошлого года учреждение переехало с проспекта Чингиза Айтматова, 1 в бывшее здание Министерства иностранных дел на проспекте Эркиндик, 57. По данным СМИ, прежнее помещение передали ГКНБ, а для Госрегистра департамент государственных зданий при управлении делами президента выделил другое.

После переезда посетители неоднократно сообщали о длинных очередях. В сентябре 2025 года в ведомстве признали, что бывшее здание МИД изначально предназначалось для административной работы и не было приспособлено для массового приема граждан.

В попытке сократить очереди Госрегистру изменили график работы. С октября прошлого года прием в будние дни начинался с 7.00, а оформление сделок стало доступно и в выходные.

В Госрегистре также сообщали о строительстве нового здания для обслуживания граждан.

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Возведение шестиэтажного административного здания ГУ «Кадастр» началось в марте 2025 года на улице Селекционной, 1в. Его общая площадь составляет 12 тысяч 101 квадратный метр. Проект предусматривает залы приема посетителей, зоны ожидания и парковку на 252 автомобиля. Предполагалось, что учреждение сможет обслуживать более 3 тысяч человек ежедневно.

В Минстрое ранее сообщали, что ввод нового здания Госрегистра в эксплуатацию запланирован на начало 2026 года. Однако строительство до сих пор не завершено.

Между тем спустя более полутора лет после переезда Бишкекского филиала Госрегистра горожане продолжают сообщать о неудовлетворительных условиях обслуживания.