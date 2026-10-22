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24.kg

Для приватизации жилья, построенного после 2022 года, изменят расчет

15:11, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают изменить порядок определения стоимости приватизируемого жилья. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает дополнение действующей методики новым коэффициентом для жилых помещений, построенных в 2023–2026 годах.

Сейчас при расчете стоимости приватизации учитывается год постройки жилья. Однако действующая таблица коэффициентов заканчивается 2022 годом. Из-за этого методика не предусматривает отдельного показателя для оценки более новых объектов.

Разработчики предлагают установить для жилья, построенного в 2023–2026 годах, коэффициент 40, ранее было 30. Этот коэффициент будут использовать в формуле расчета стоимости жилья.

Как отмечается в справке-обосновании, его значение определено на основе анализа средних цен за 1 квадратный метр жилья и действующей методики расчета стоимости приватизации.

Предполагается, что изменение позволит рассчитывать стоимость приватизации жилых помещений, построенных после 2022 года.

При этом речь не идет об установлении единой цены приватизации. Предлагаемый коэффициент станет лишь одним из показателей, используемых при расчете стоимости конкретного объекта.

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

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