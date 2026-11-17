Проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного по адресу: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 101» вновь внесен на рассмотрение горкенеша.

По данным мэрии, землю площадью 0,996 гектара планируется передать на основании письма Госагентства по управлению государственным имуществом от 30 апреля 2026-го № 1584 в рамках реализации программы приватизации государственной собственности на 2026-2028 годы.

Кроме того, рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта управляющей компании LeePrime по строительству многофункционального гостинично-рекреационного комплекса премиум-класса, включающего пятизвездочный отель международного бренда Lotte Hotels и сервисные резиденции LeePrime Residences с объемом прямых иностранных инвестиций свыше 12 миллионов долларов.

Читайте по теме Почти миллиард сомов. В Бишкеке выставили на продажу крупный гособъект

«Согласно протоколу совещания от 26 октября 2026 года, концепция проекта предварительно одобрена, а соответствующим государственным органам поручено проработать вопрос последующего предоставления земельного участка в долгосрочное пользование на 49 лет в рамках инвестиционного соглашения с кабинетом министров без аукционных торгов», — говорится в справке-обосновании.

Отметим, что проект постановления уже вносили на рассмотрение столичного кенеша в мае.

Еще ранее ГАУГИ выставляло на продажу имущественный комплекс с земельным участком площадью 0,996 гектара, расположенный по проспекту Чингиза Айтматова, 101.

В состав объекта входят нежилые здания, гаражи, склады, служебные помещения, навесы, автостоянка, пункт охраны и автомойка. Участок расположен в развитой части города с удобной транспортной доступностью.

LeePrime Group — российская управляющая компания, специализирующаяся на разработке и сопровождении гостиничных и оздоровительных проектов. Ее основателем является Сергей Ли, генеральным директором — Лилия Дорохина. На сайте российского холдинга AVA Group фирма указана как входящая в его состав.