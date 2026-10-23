Афиша Бишкека на выходные: фестивали, выставки и стендап
Театры
24-25 октября. Спектакль «Мертвые души»
Режиссер-постановщик представит свежее прочтение классического сюжета, стирающее границы между эпохами. Авантюра Павла Чичикова, объезжающего губернских помещиков в поисках необычного «товара», превращается в глубокую, динамичную и остросюжетную историю о человеческих страстях, пороках и поиске истинной русской души.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
24 октября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»
Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
25 октября. Балет «Дон Кихот»
Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
24-25 октября. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
22 октября — 6 ноября. Выставка «Графика»
В экспозиции представлены работы известных мастеров и представителей молодого поколения. В ней примут участие художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы, скульпторы и керамисты.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»
На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
24-25 октября. Выставка-ярмарка «Алтын күз»
Здесь можно будет приобрести непосредственно у производителей овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, мед и другие отечественные товары. Посетителей ждет выставка племенного скота, а также шоу-программа.
Площадь имени Турдакуна Усубалиева, 9.00-18.00.
Концерты, фестивали, кинопоказы
24 октября. Концерт группы «Киногерой»
В этот вечер прозвучат хиты, которые знают наизусть не одно поколение. Зрителей ждут живой звук, мощная атмосфера и настоящий вечер русского рока.
«Перцы Pub», 20.00.
24 октября. Осенний бал
Вас ждут показ дизайнерских коллекций, вальс и балетное шоу, показательное выступление студии фехтования, DJ-сет, театр теней, творческие мастер-классы, аквагрим, национальные игры, веселые активности для детей и многое другое.
Парк «Евразия», 12.00-21.00.
24 октября. Международный фестиваль «БишХолдер»
«БишХолдер» — фестиваль настольных ролевых игр. Гостей ждут закрытые игры с мастерами, открытый стол без записи для тех, кто ни разу не играл, лекторий, маркет и аллея авторов, BGZone, фотозона и многое другое.
Национальная библиотека КР имени Алыкула Осмонова, 10.00-18.00.
24 октября Фестиваль японских боевых искусств
В программе показательные спортивные выступления по дзюдо, сумо, айкидо, иайдо, кэндо и каратэ, а также культурные уголки. Фестиваль объединит представителей различных направлений японских боевых искусств, каждое из которых обладает собственной историей, техникой и философией.
Академия дзюдо, 12.00-15.30.
24 октября. Кинопоказ
Покажут фильм «Выживут только любовники» (2013) Джима Джармуша.
Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.
24 октября. Концерт Намазбека Уралиева
Концерт посвящен 70-летию выдающегося комузиста, кюйчи и мастера по изготовлению комузов современности, народного артиста Кыргызской Республики Намазбека Уралиева.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.
24 октября. Юбилейный концерт театра-студии «Эсмеральда»
«Эсмеральда» — это единственный и уникальный театр-студия фламенко в Кыргызстане. Коллектив отмечает 10-летие своей творческой деятельности.
НЦДЮ «Сейтек», 18.00.
24 октября. Квартирник «Все свои»
Будет по-настоящему лампово, уютно и душевно: поем любимые песни, слушаем живую музыку и искренние стихи в кругу друзей. Все собранные средства будут направлены на лечение Лунары Жумабек — известного барда, основателя и бессменного лидера творческого объединения «Белая птица».
Арт-кафе «Дари», 18.30.
24 октября. Фестиваль FOMO Millennium
Это большой фестиваль музыки 1990-х и 2000-х в Бишкеке. На одной сцене объединятся главные иконы поколения: EAST 17, NANA, DR. ALBAN, DOWN LOW, SNAP! и ICE MC! «It’s My Life», «Lonely», «Rhythm Is a Dancer», «Stay Another Day», «Johnny B.», «Think About the Way» — эти суперхиты мы будем петь всем залом.
«Жаштык Арена», 19.00.
24-25 октября. Цирковое шоу «Чарли и морские котики»
В программе примут участие 30 талантливых артистов, представляющих разные страны. На манеж выйдут воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, дрессировщики и артисты оригинального жанра, чтобы удивить зрителей яркими, динамичными и захватывающими номерами. Главным гостем программы станет знаменитый клоун Чарли из Германии.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
24-25 октября. Стендап-концерты
На этих выходных гостей ждут программы «Комики решают проблемы с психологом», «Стендап без мата», «Импровизация от Тилека Киязова» и «Матрица судьбы».
Sold Out Bar, 20.00, 22.00.
25 октября. Конкурс «Среднеазиатская Романсиада»
В этом году на конкурс поступило более сотни заявок от молодых исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Приходите поддержать молодых артистов. Каждый год «Среднеазиатская Романсиада» открывает новые имена — и мы уверены, что в этот раз нас вновь ждут новые музыкальные открытия.
Кыргызская национальная консерватория имени Калыса Молдобасанова, 11.00-18.00.
25 октября. Концерт Ludovico Einaudi
Приглашаем вас на уникальный вечер музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda. music при свечах. Прозвучат одни из самых известных произведений великого итальянского композитора в совершенно новой форме.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
Лекции, мастер-классы
24 октября. Мастер-класс
Приглашаем на месяц японской культуры. В эту субботу вас ждет мастер-класс «Каллиграфия» — медитация с тушью и кистью. Регистрация по телефону 0555995512.
Кыргызско-японский центр, 10.30.
25 октября. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.