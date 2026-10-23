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24.kg

Афиша Бишкека на выходные: фестивали, выставки и стендап

19:00, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
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Театры

24-25 октября. Спектакль «Мертвые души»

​Режиссер-постановщик представит свежее прочтение классического сюжета, стирающее границы между эпохами. Авантюра Павла Чичикова, объезжающего губернских помещиков в поисках необычного «товара», превращается в глубокую, динамичную и остросюжетную историю о человеческих страстях, пороках и поиске истинной русской души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.  

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24 октября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.  

 

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25 октября. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

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Выставки, ярмарки

24-25 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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22 октября — 6 ноября. Выставка «Графика»

В экспозиции представлены работы известных мастеров и представителей молодого поколения. В ней примут участие художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы, скульпторы и керамисты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.  

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23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»

На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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24-25 октября. Выставка-ярмарка «Алтын күз»

Здесь можно будет приобрести непосредственно у производителей овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию, мед и другие отечественные товары. Посетителей ждет выставка племенного скота, а также шоу-программа.

Площадь имени Турдакуна Усубалиева, 9.00-18.00.

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Концерты, фестивали, кинопоказы

24 октября. Концерт группы «Киногерой»

В этот вечер прозвучат хиты, которые знают наизусть не одно поколение. Зрителей ждут живой звук, мощная атмосфера и настоящий вечер русского рока.

«Перцы Pub», 20.00.

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24 октября. Осенний бал

Вас ждут показ дизайнерских коллекций, вальс и балетное шоу, показательное выступление студии фехтования, DJ-сет, театр теней, творческие мастер-классы, аквагрим, национальные игры, веселые активности для детей и многое другое.

Парк «Евразия», 12.00-21.00.

24 октября. Международный фестиваль «БишХолдер»

«БишХолдер» — фестиваль настольных ролевых игр. Гостей ждут закрытые игры с мастерами, открытый стол без записи для тех, кто ни разу не играл, лекторий, маркет и аллея авторов, BGZone, фотозона и многое другое.

Национальная библиотека КР имени Алыкула Осмонова, 10.00-18.00.

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24 октября Фестиваль японских боевых искусств

В программе показательные спортивные выступления по дзюдо, сумо, айкидо, иайдо, кэндо и каратэ, а также культурные уголки. Фестиваль объединит представителей различных направлений японских боевых искусств, каждое из которых обладает собственной историей, техникой и философией.

Академия дзюдо, 12.00-15.30.

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24 октября. Кинопоказ

Покажут фильм «Выживут только любовники» (2013) Джима Джармуша.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00.

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24 октября. Концерт Намазбека Уралиева

Концерт посвящен 70-летию выдающегося комузиста, кюйчи и мастера по изготовлению комузов современности, народного артиста Кыргызской Республики Намазбека Уралиева.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.

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24 октября. Юбилейный концерт театра-студии «Эсмеральда»

«Эсмеральда» — это единственный и уникальный театр-студия фламенко в Кыргызстане. Коллектив отмечает 10-летие своей творческой деятельности.

НЦДЮ «Сейтек», 18.00.

эсмеральда.JPG

 

24 октября. Квартирник «Все свои»

Будет по-настоящему лампово, уютно и душевно: поем любимые песни, слушаем живую музыку и искренние стихи в кругу друзей. Все собранные средства будут направлены на лечение Лунары Жумабек — известного барда, основателя и бессменного лидера творческого объединения «Белая птица».

Арт-кафе «Дари», 18.30.

24 октября. Фестиваль FOMO Millennium

Это большой фестиваль музыки 1990-х и 2000-х в Бишкеке. На одной сцене объединятся главные иконы поколения: EAST 17, NANA, DR. ALBAN, DOWN LOW, SNAP! и ICE MC! «It’s My Life», «Lonely», «Rhythm Is a Dancer», «Stay Another Day», «Johnny B.», «Think About the Way» — эти суперхиты мы будем петь всем залом.

«Жаштык Арена», 19.00.

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24-25 октября. Цирковое шоу «Чарли и морские котики»

В программе примут участие 30 талантливых артистов, представляющих разные страны. На манеж выйдут воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, дрессировщики и артисты оригинального жанра, чтобы удивить зрителей яркими, динамичными и захватывающими номерами. Главным гостем программы станет знаменитый клоун Чарли из Германии.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

24-25 октября. Стендап-концерты

На этих выходных гостей ждут программы «Комики решают проблемы с психологом», «Стендап без мата», «Импровизация от Тилека Киязова» и «Матрица судьбы».

Sold Out Bar, 20.00, 22.00.

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25 октября. Конкурс «Среднеазиатская Романсиада»

В этом году на конкурс поступило более сотни заявок от молодых исполнителей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Приходите поддержать молодых артистов. Каждый год «Среднеазиатская Романсиада» открывает новые имена — и мы уверены, что в этот раз нас вновь ждут новые музыкальные открытия.

Кыргызская национальная консерватория имени Калыса Молдобасанова, 11.00-18.00.

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25 октября. Концерт Ludovico Einaudi

Приглашаем вас на уникальный вечер музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda. music при свечах. Прозвучат одни из самых известных произведений великого итальянского композитора в совершенно новой форме.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

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Лекции, мастер-классы

24 октября. Мастер-класс

Приглашаем на месяц японской культуры. В эту субботу вас ждет мастер-класс «Каллиграфия» — медитация с тушью и кистью. Регистрация по телефону 0555995512.

Кыргызско-японский центр, 10.30.

25 октября. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

 

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