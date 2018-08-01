Водитель, обвиняемый в избиении подростка, временно отстранен от работы. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

«Родители подростка написали заявление в милицию. Идет следствие. Мы вчера встретились с водителем. Он сказал, что не прикасался к мальчику, а просто вышел и сказал, чтобы тот больше так не делал. Потому что он, по словам водителя, неоднократно выходил и не платил, подросток испугался, побежал и упал», — сказал он.

По его словам, водитель временно отстранен от работы.

«Конкретные меры мы будем принимать после окончания следствия», — сказал он.

Напомним, пользователи социальной сети Facebook сообщили, что водитель троллейбуса избил 13-летнего подростка из-за того, что у него не нашлось денег на проезд.