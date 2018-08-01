15:36
USD 68.00
EUR 79.75
RUB 1.09
Агент 024

Водитель, обвиняемый в избиении подростка, временно отстранен от работы

Водитель, обвиняемый в избиении подростка, временно отстранен от работы. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

«Родители подростка написали заявление в милицию. Идет следствие. Мы вчера встретились с водителем. Он сказал, что не прикасался к мальчику, а просто вышел и сказал, чтобы тот больше так не делал. Потому что он, по словам водителя, неоднократно выходил и не платил, подросток испугался, побежал и упал», — сказал он.

По его словам, водитель временно отстранен от работы.

«Конкретные меры мы будем принимать после окончания следствия», — сказал он.

Напомним, пользователи социальной сети Facebook сообщили, что водитель троллейбуса избил 13-летнего подростка из-за того, что у него не нашлось денег на проезд.
Ссылка:
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на грязные троллейбусы
Когда в Бишкеке появятся новые автобусы и троллейбусы, рассказали в мэрии
В Сокулуке мужчина жестоко избил падчериц. Мать отказалась писать заявление
Троллейбусный маршрут № 7 в Бишкеке закроют на один день
Избиение двухлетнего ребенка в Балыкчи. Ребенка выписали из больницы
По избиению двухлетнего ребенка в Балыкчи возбудили уголовное дело
В Сокулуке мужчина избил жену и двух ее детей
В Балыкчи женщина избила двухлетнего племянника
В Таласе мужчина избил школьника. Ему дали год колонии-поселения
650 тысяч сомов планируют потратить на систему оповещения в троллейбусах
Популярные новости
Неизвестные припарковали внедорожники на&nbsp;пляже Иссык-Куля Неизвестные припарковали внедорожники на пляже Иссык-Куля
Мгновения жизни. Летний Чичкан и&nbsp;прогулка по&nbsp;Токтогулке Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке
Видео, как в&nbsp;Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в&nbsp;Сети Видео, как в Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в Сети
Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍ Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍
Бизнес
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!