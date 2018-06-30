Все сохнет. Во дворе на улице Ахунбаева нарушили ирригационную сеть

Во дворе дома 106 на улице Ахунбаева после ремонта улицы Шакирова нарушена ирригационная сеть. Об этом сообщил читатель.

«Осенью прошлого года произведен ремонт улицы Шакирова, установили новые лотки для полива. Вот только наш арык на 0,5 метра выше установленного лотка, по которому течет вода и из которого мы раньше поливали. Соответственно, вода вверх не поднимается. На неоднократные просьбы жильцов еще во время ремонта установить лотки правильно строители не реагировали. Недавно был представитель из Зеленстроя, но, как говорится, воз и ныне там», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.