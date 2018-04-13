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Дефекты отремонтированных дорог будут устранять за счет подрядчика

В мэрии Бишкека отреагировали на жалобу читателя о некачественном ремонте дороги на улице Шопокова.

Напомним, он сообщил, что аккурат посередине недавно уложенного асфальта на тротуаре образовалась лужа.

В муниципалитете отметили: по информации МП «Бишкекасфальтсервис», на улице Шопокова (от Боконбаева до Туголбая-Аты) ведут работы по капитальному ремонту дорожного полотна.

«В настоящее время указанные дефекты устраняют за счет подрядной организации», — отметили в мэрии.

В столичном муниципалитете напомнили, что 30 марта на улице Шопокова от проспекта Чуй до Киевской был произведен ямочный ремонт.
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