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Агент 024

Лужи на новом асфальте. Горожане недовольны качеством укладки асфальта

«Недолго радовались новому асфальту. Это надо было уложить так, что аккурат посередине тротуара образовалась лужа!» — сообщил читатель ИА «24.kg».

«Улицу Шопокова стали делать осенью, но закончить не успели. Всю зиму кусок тротуара у перекрестка был без асфальта. Аллейка вдоль школы тоже. Недавно рабочие приехали, быстро уложили асфальт, но во время первого дождя посередине образовалась лужа», — пишет он.

Читатель отмечает, что оставили непонятную трубу, торчащую из асфальта, не выдержали уровень колодца, а со стороны школы не восстановили ирригацию.

«Скоро будет полив. Куда должна уходить вода? Или снова будут снимать асфальт и потом заново класть? Когда уже доделают этот небольшой участок?» — спрашивает читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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