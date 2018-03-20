Частная компания приостановила строительство здания в микрорайоне «Кок-Джар»

Сотрудники Государственной инспекции по экологической и технической безопасности проверили жалобу читателя ИА «24.kg» «Строительство многоэтажки в микрорайоне «Кок-Джар» превратило улицу в непроходимую». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По их данным, выехав по указанному адресу, сотрудники ГИЭТБ установили, что на участке строительно-монтажные работы не ведутся, представлены архитектурно-планировочные условия на разработку проекта «Медико-оздоровительный профилакторий» на отведенной в ж/м «Кок-Джар» территории.

Напомним, читатель сообщил, что застройщики хотят возвести рядом еще одно здание — на участке, предназначенном для детского садика.

«Для начала строительства необходимо представить согласованный с Бишкекглавархитектурой проект, положительное заключение госэкспертизы и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. В случае начала строительства при отсутствии указанных документов будут приняты меры в соответствии с Кодексом об административной ответственности», — сообщили в мэрии.

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