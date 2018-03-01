Строители многоэтажки в бишкекском «Кок-Джаре» превратили улицу в непроходимую

В жилмассиве «Кок-Джар» из-за строительства многоэтажки улица Чар превратилась в непроходимую. Сейчас застройщики хотят рядом возвести еще одно здание на участке, предназначенном для детского садика. Видео ИА «24.kg» прислали читатели.

«Непролазная грязь — вот то, во что превратили нашу улицу Чар в жилмассиве «Кок-Джар» большегрузные автомашины, которые завозят строительные материалы. А это основная улица, по ней по утрам водят малышей в детсад, жители ходят на работу. Мы три года мучаемся. До каких пор нам терпеть?» — возмущаются они.

Читатели сообщили, что эти же бизнесмены планируют рядом с данной многоэтажкой возвести вплотную к индивидуальным жилым домам частного сектора еще одно здание в нарушение СНиП и типового положения «О порядке предоставления земельного участка находящегося в муниципальной собственности» и постановления правительства от 13.11.2016 года №491.

«Согласно генеральному плану, на данном земельном участке запроектирован детский сад. Неужели город обеспечен детскими садами, раз предназначенные под них земли отдаем частному бизнесу? В то же время правительство уделяет сейчас большое внимание социальным объектам и даже возвращает когда-то приватизированные здания детских садов», — возмущается читатель.