Пить невозможно. Жители «Ак-Ордо» жалуются на сильно хлорированную воду

Жители жилмассива «Ак-Ордо» в Бишкеке жалуются на сильно хлорированную воду.

«Уже как три дня мы не можем пить воду из крана: она слишком хлорированная. Даже кипятили, но все бесполезно, приходится покупать бутилированную воду. Соседи все тоже жалуются», — сообщили читатели ИА «24.kg».

«Такого не может быть! — заявил главный инженер «Бишкекводоканала» Владимир Игнатенко. — Мы контролируем воду, которую подаем, каждый час, плюс контролирует лаборатория. До «Ак-Ордо», кстати, находятся несколько сел — Сарбан, Селекция и другие, но они не жалуются».

При этом главный инженер пообещал отправить специалистов в «Ак-Ордо» и взять пробы воды для анализа.

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