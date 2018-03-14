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Агент 024

Пить можно. Специалисты проверили воду в жилмассиве «Ак-Ордо»

Специалисты столичного центра Госсанэпиднадзора проверили воду в жилмассиве «Ак-Ордо», жители которого ранее пожаловались на сильно хлорированную воду.

Как сообщили ИА «24.kg» в ЦГСЭН, пробы питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели на контрольных точках в Бишкеке во взаимодействии с лабораторией предприятия «Горводопровод» отбираются ежедневно.

На водозаборах, где оборудованы хлораторные установки для обеззараживания питьевой воды, ежечасно определяется остаточный хлор.

По жилмассиву «Ак-Ордо» в феврале по плану были отобраны две пробы воды. По результатам лабораторных исследований они отвечали всем требованиям. За март превышений нормы остаточного хлора также не было.

«Ак-Ордо» питается питьевой водой от водозаборного сооружения «Башкара-Суу», введенного в эксплуатацию в 2015 году.

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