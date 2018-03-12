Застройщик утверждает: Многоэтажный дом строится не на месте садика, а рядом

Строительство 12-этажного дома идет не на территории детского сада, а возле производственного цеха, который когда-то перепрофилировали из детского садика. В компании отреагировали на сообщение читателя ИА «24.kg».

По их данным, при согласовании архитектурно-планировочных условий и производстве строительно-монтажных работ соблюдаются все требования законодательства.

В компании отметили, что не вырубали сосны и иные деревья на территории строительной площадки. «На момент приобретения земельного участка никаких деревьев там не было, была лишь травянистая местность с редкими небольшими кустарниками», — отметили застройщики.

Вбитая же рядом с тротуаром арматура, на которую жаловался читатель, по словам застройщика, «является необходимым элементом временного ограждения, целью которого является обеспечение безопасности проходящих пешеходов».