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Агент 024

Еще одна многоэтажка вырастет вместо детского сада в Бишкеке

«Работает ли у нас программа возврата детских садиков? В «Городке строителей» нет ни садика, ни спортплощадки. Раньше был один, но теперь на его территории строится 12-этажный дом», — сообщила ИА «24.kg» читательница.

«На три микрорайона — «Аламедин-1», городки энергетиков и строителей — всего два детсада! Я обращалась в акимиат по поводу садика, расположенного в «Городке строителей». Но мне ответили, что все законно, продана частная территория. Аким делал запрос в прокуратуру, но там взятки гладки», — возмущена читательница.

По ее словам, застройщик, который спешно лепит свою квазиэлитку впритык к тротуарам и вырубил не только роскошные сосны на территории, но и деревья по периметру, теперь покусился на остатки общественной земли.

«Прямо рядом с тротуаром вбил арматуру непонятно под что. Ясно, что не посадки деревьев в качестве компенсации! По проекту видно, что вместо тротуара планируют парковку. Земля муниципальная вдоль дороги тоже уходит им. Деревьев не предвидится», — написала она.

Читательница надеется, что мэрия и ее глава разберутся в ситуации и ответят, почему не работает программа возврата садиков и почему застройщикам позволяется так нагло «прихватизировать» и общественную землю.

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