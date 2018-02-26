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Агент 024

Бишкек, я тебя не вижу. Смог над столицей не исчезает

Смог над Бишкеком не исчезает. Черная дымка поднимается по меньшей мере на 200 метров над землей. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«На выходных была хорошая погода. Решили с семьей съездить в горы, подышать свежим воздухом. Поднялись на гору Боз-Болток, где находится самый большой флаг Кыргызстана. Оттуда стало отчетливо видно, что над столицей плотный смог. Чиновники и депутаты много возмущались по этому поводу. Премьер-министр даже поручения давал снизить загрязненность воздуха. Но результатов нет. Над Бишкеком по-прежнему стоит смог», — возмущены читатели.

Напомним, с января бишкекчане все чаще стали жаловаться на загрязненность воздуха в Бишкеке. Сначала все шишки полетели на ТЭЦ. Но в «Электрических станциях» рассказали, что главная причина смога над столицей — автомобили. Премьер-министр Сапар Исаков поручил мобилизовать все ресурсы госорганов для решения проблемы с загрязнением воздуха в столице.

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