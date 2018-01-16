Премьер-министр Сапар Исаков поручил мобилизовать все ресурсы госорганов для решения проблемы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Читайте по теме Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышен в 2-3 раза

Отмечено, что глава кабмина провел рабочее совещание с участием всех соответствующих государственных органов по разработке комплексного плана действий для улучшения экологической ситуации в Бишкеке, в частности, решения проблемы загрязнения воздуха.

Глава правительства отметил, что вопрос экологической ситуации в столице является одним из наиболее актуальных и активно обсуждаемых среди общественности. По его словам, в Бишкеке в связи с загрязнением вредными веществами атмосферного воздуха наблюдается смог, негативно влияющий на здоровье горожан.

Премьер-министр подчеркнул необходимость детального изучения и выработки действенных мер по комплексному решению данного вопроса.

Мы должны минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу путем ужесточения контроля и выработки четких стандартов по данному вопросу. Это вопрос здоровья наших граждан, который должен решаться на самом высоком государственном уровне. Мы должны мобилизовать все ресурсы для того, чтобы сделать большой рывок в части минимизации вредных выбросов в атмосферу. Сапар Исаков

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев отметил, что, согласно ранее данному поручению главы правительства, соответствующими государственными органами были проведены необходимые исследования о загрязнении воздуха.

Фото аппарата правительства. Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев

Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков сообщил, что наиболее интенсивным источником загрязнения воздуха в Бишкеке являются автомобили.

Приблизительно 16 из 20 автомашин превышают нормы выброса вредных веществ в атмосферу.

По его словам, функционирующие в столице и пригороде Бишкека частные бани также оказывают значительное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха в столице.

Фото аппарата правительства. Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков

Читайте по теме Смог над Бишкеком. В чем виновата ТЭЦ?

Он добавил, что проведенные исследования на ТЭЦ города Бишкека показали, что благодаря ее модернизации и установке современных фильтров очистки дыма выбросы вредных веществ в атмосферу минимальны.

Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев сообщил, что ведется отбор независимой экологической компании по проведению экологической экспертизы, которая даст заключение о том, насколько ТЭЦ Бишкека загрязняет воздух в столице.

Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов отметил, что ежегодный общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Бишкеке составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч тонн приходятся на автотранспортные средства.

Он также сообщил, что годовые выбросы ТЭЦ Бишкека составляют порядка 14 процентов от всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Сапар Исаков поручил разработать детальный план мероприятий по минимизации выбросов вредных веществ с котельных Бишкека и их постепенному переводу с твердого топлива на альтернативные источники.

Читайте по теме Смог в Бишкеке. Экологи предлагают изменить правила дорожного движения

Кроме того, на совещании отметили необходимость ввести технический осмотр для автомобилей. Сапар Исаков подчеркнул необходимость комплексного подхода при разработке данного вопроса в целях исключения коррупционных рисков. По его словам, введение эффективного технического осмотра для автомобилей также позволит снизить объем вредных веществ в атмосфере.

Премьер-министр Кыргызстана поручил создать рабочую группу из представителей соответствующих государственных органов и гражданского общества для выработки действенных мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшению экологической ситуации в Бишкеке.

Кроме того, в течение двух недель поручено разработать и внести на рассмотрение правительства комплексный план мероприятий по решению проблемы.

Премьер-министр поручил ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть возможность установки современных очистительных фильтров и применения передовых технологий на оставшихся дымовых трубах ТЭЦ Бишкека, построенных в начале 60-х, 70-х и 90-х годов прошлого столетия и завершить данную работу к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Фото аппарата правительства. Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев

Кроме того, соответствующим государственным органам поручено внести предложения по разработке соотвествующей нормы законодательства по контролю за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Мэрии Бишкека поручено разработать концептуальный проект по озеленению столицы и внести на рассмотрение правительства Кыргызской Республики.