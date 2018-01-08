15:19
+2
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Общество

Энергетики назвали причину смога над Бишкеком

Энергетики назвали причину смога над Бишкеком. Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.

Горожане считают, что причиной загрязнения воздуха в столице является большое количество автотранспорта. Другие уверены, что смог появился из-за работы ТЭЦ Бишкека.

«Первое в зимний период маловероятно, а второе исключается тем, что после модернизации на теплоцентрали используются новые современные фильтры очистки дыма. Это закреплено положительным заключением экологической экспертизы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Новое оборудование отвечает всем современным стандартам, применена новейшая технология управления производственным процессом. Согласно расчетам, при эксплуатации новых блоков выбросы загрязняющих веществ соответствуют мировым стандартам, также проводится постоянный мониторинг качественного и количественного состава загрязняющих выбросов», — отметили в Энергохолдинге.

Основной причиной загрязнения воздуха является массовое сжигание угля в частном секторе.

«Всем известны масштабы расширения Бишкека, какое количество новостроек существует, и влияние новостроек на атмосферный воздух пока никак не мониторится», — добавили в компании.

По информации Энергохолдинга, накануне зафиксирован максимум коэффициента загрязнения воздуха. На портале www.aba.kg ежедневно публикуются данные о качестве воздуха. Наибольшие выбросы углекислого газа наблюдаются с 19.00.
Ссылка:
просмотров: 7007
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае начали нанимать на работу «дегустаторов смога»
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!