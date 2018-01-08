Энергетики назвали причину смога над Бишкеком. Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.

Горожане считают, что причиной загрязнения воздуха в столице является большое количество автотранспорта. Другие уверены, что смог появился из-за работы ТЭЦ Бишкека.

«Первое в зимний период маловероятно, а второе исключается тем, что после модернизации на теплоцентрали используются новые современные фильтры очистки дыма. Это закреплено положительным заключением экологической экспертизы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Новое оборудование отвечает всем современным стандартам, применена новейшая технология управления производственным процессом. Согласно расчетам, при эксплуатации новых блоков выбросы загрязняющих веществ соответствуют мировым стандартам, также проводится постоянный мониторинг качественного и количественного состава загрязняющих выбросов», — отметили в Энергохолдинге.

Основной причиной загрязнения воздуха является массовое сжигание угля в частном секторе.

«Всем известны масштабы расширения Бишкека, какое количество новостроек существует, и влияние новостроек на атмосферный воздух пока никак не мониторится», — добавили в компании.

По информации Энергохолдинга, накануне зафиксирован максимум коэффициента загрязнения воздуха. На портале www.aba.kg ежедневно публикуются данные о качестве воздуха. Наибольшие выбросы углекислого газа наблюдаются с 19.00.